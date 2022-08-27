翅膀休息1天！白頭海鵰現身機場「乖乖排隊過安檢」　旅客忙拍照

▲ 美國一頭白頭海鵰現身機場搭飛機。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國北卡羅來納州夏洛特道格拉斯國際機場日前出現一幅令人不敢置信的奇景，因為一頭活生生的白頭海鵰（Bald eagle）竟乖乖站在馴鷹員的手套上排隊過安檢、準備登機，令周圍遊客忍不住拿出手機狂拍，神奇的畫面在社群媒體上引發廣大關注。

綜合《華盛頓郵報》等，這隻名叫克拉克（Clark）的白頭海鵰現年19歲，來自密蘇里州世界鳥類庇護所（World Bird Sanctuary），來到北卡夏洛特市其實是為了出差，回程則選擇搭機的方式。

牠在2002年出生，做為瀕危白頭海鵰繁殖計劃的一部分，但因孵化時腳上鱗片畸形問題，沒有和其他手足一樣被野放，後來成為庇護所的「飛行大使」，在各地運動賽事等各種活動中飛行。

Our special guest was Clark the Eagle with the World Bird Sanctuary, who decided to give his wings a break and fly commercial. His airline notified us and we screened him and his handler. Clark is trained to spread his wings, and even showed off a bit during screening. (2/2) pic.twitter.com/SMkQAo65aQ — TSA Southeast (@TSA_Southeast) August 25, 2022

Mans is out here bringing a bald eagle through TSA at CLT Douglas pic.twitter.com/zQm0Mlt620 — Elijah Burke (@ElijahWhosoever) August 22, 2022

美國運輸安全管理局（TSA）公開克拉克通過安檢的照片，並在推特上寫道，他們決定讓克拉克的翅膀休息一下，搭商業航班飛行。航空公司通知TSA，讓運安官員檢查克拉克和馴鷹員，克拉克接受檢查時還在眾人面前稍稍展現牠展翅的模樣。機場旅客拍下的影片可見，克拉克站在馴鷹員的手套上，一度拍打雙翅作勢飛翔，身穿制服的運安官員也紛紛拿出手機拍攝。

克拉克此次搭乘西南航空（Southwest Airlines）班機，西南航空發言人瓦爾迪茲（Tiffany Valdez）對此則回應，該公司會與世界鳥類庇護所等知名動物組織合作，根據具體情況開放例外，允許動物在機艙內旅行。

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