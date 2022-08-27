3惡匪綁架男童撕票！　村民憤怒難平「衝警局抓人」拖出活活燒死

▲綁匪收到贖金後男童仍遭撕票，村民憤怒將綁匪燒死。（圖／翻攝自Facebook）



記者張方瑀／綜合報導

瓜地馬拉一名11歲的男童遭綁架，三名綁匪向家屬要求1.9萬美元的贖金，並附上拿槍指著男童的照片，結果家屬即時交付贖金後，男童仍遭到撕票。儘管綁匪已經被警方逮捕，但仍無法止住當地村民的怒火，他們衝進警局將綁匪拖出來，直接放火將三名綁匪燒死。

根據《太陽報》報導，瓜地馬拉11歲男童曼德斯（Freddy Méndez）的父親在美國工作，每個月都會寄錢回家，讓家人翻新住家，而這也讓綁匪盯上。有兩名24歲和一名38歲的綁匪在12日綁架曼德斯，並要求家屬交出1.9萬美元（約台幣58萬元）的贖金。

▲三名綁匪被抓進警局時的模樣。（圖／翻攝自Facebook）



為了證明曼德斯還活著，綁匪傳了一張拿槍指著曼德斯的照片給家屬；沒想到在家屬交付贖金之後，曼德斯仍不幸遭到撕票，而這三名綁匪也在22日遭到警方逮捕。綁匪們坦承，曼德斯因頭部中槍死亡，遺體被他們埋在一個坑洞裡。

儘管綁匪已經被逮捕，仍舊無法止住當地村民的怒火，村民直接衝進警局抓住了其中一名嫌犯，將他活活燒死，又再跑回警局拖出另外兩名嫌犯，同樣直接放火燒死，最後甚至將其中一人的住家也燒掉。目前瓜地馬拉警方尚未對此事件做出回應。