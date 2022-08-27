被反鎖浴室3天！獨居女「喝自來水」掙扎求生　牆上絕望遺書曝光

▲泰國一名婦女誤將自己反鎖在浴室3日，還好最後成功被警方救出，下同。（圖／翻攝自Facebook／@Prakanong.Station）

記者葉睿涵／綜合報導

泰國一名女子因誤將自己反鎖在浴室，而受困家中3日，只能靠飲用自來水維生。女子呼救多日也無人來救，脫困無望的她害怕自己死得不明不白，便在牆上留下遺言後等死，沒想到結局居然大反轉，下一秒就見到破門而入的警察出現在她眼前，讓她成功獲救。

綜合泰媒報導，曼谷一名54歲的獨居婦人22日晚上洗澡時，意外反鎖了浴室的門，導致自己獨自受困家中。她嘗試強行開門不果，於是只好大聲呼喊，同時拼命敲東西製造噪音求救，可惜一切只是徒勞無功。

這名婦人就這樣一直被困在浴室，期間也只能依靠自來水來維生，直到第3天，女子決定放棄求生，便用黃色乳霜在牆上寫下遺言，向親友道別，再坐在地板上輕敲地面，默默等死。

出乎意料的是，就在這時，一群警員突然破門而入，衝到了浴室將婦人救出，讓這名可憐的婦人在受困3日後終於獲救。原來，這名婦人的妹妹22日起便與姐姐失去聯絡，深感奇怪的她25日前去探望時，發現姐姐家中重門深鎖，於是便報警求助。

▲婦人受困時在牆上留下的遺書。（圖／翻攝自Facebook／@Prakanong.Station）

曼谷帕卡農（Phra Khanong）地區的警局上門調查時，聽到位於3樓的浴室傳來了一陣敲打聲，警員上樓察看時，發現了受困浴室內的婦人，於是他們立刻破門而入，迅速將婦人救出。警方25日晚間在在Facebook透露，他們找到這名婦人時，她的身體已十分疲憊、虛弱，所幸送院檢查後並無生命危險。

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