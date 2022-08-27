手卡在沙發後面！男竟打給消防隊　趕到場「只為幫他把手拔出來」

▲英國諾丁漢郡一名男子打電話叫消防隊，只因為自己的手卡在沙發後面。（圖／翻攝自Facebook／Stapleford Fire Station）

記者張寧倢／編譯

英國諾丁漢郡一名男子打電話向消防單位求救，並不是因為家中發生火災或其他重大意外，而是因為他的手卡在沙發後面縫隙。斯泰普爾福德（Stapleford）消防隊事後也在臉書PO出一張消防車與隊員們的照片，並提到這是一起「不尋常的事件」，所幸人和沙發都毫髮無傷，只有男子的手部輕微發紅。

根據《鏡報》報導，英國斯泰普爾福德消防隊23日晚間接獲一通求救電話，當地一名男子的手被卡在沙發後面縫隙。報導指出，不確定男子到底是為了撿零錢，或是想找遙控器等各種原因，才會發生「受困」意外，但最終消防隊員在未破壞沙發的情況下，把他的手從沙發中「解救」出來，男子沒有受傷，只有手部輕微發紅。

▲男子聲稱手卡在沙發後方需要救援，消防人員協助之下，男子毫髮無傷地脫困。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

斯泰普爾福德消防隊在臉書發出一張照片，其中可見1輛紅色消防車和2名身穿消防衣的隊員，並寫道「昨夜的事件對我們來說很不尋常」，不過文章中沒有證實這張照片是否為當晚所拍攝的。

參與救援行動的消防隊員威爾森（Gavin Wilson）表示，「工作真的不只限於救火，我很高興我們能幫助這名男子，而沒有進一步傷害到他，或損壞他的沙發。」他也提到，消防員隨後將再次探望男子，確保他的安全，完成一次安全探視任務。

部分網友在外媒報導下方留言表示，「還真是個大問題」、「什麼蠢蛋」、「萬一真正的悲劇發生時，我們會需要消防員去處理，他一開始就傻到就把自己手放進那裡」、「他是懶惰到不想自己處理嗎？」、「他在找最後一點點的零錢」。

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