「歐洲最大核電廠」恢復供電！　澤倫斯基：情況仍非常危險

▲烏克蘭東南部的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠為歐洲最大核電廠，俄烏開戰後不久即遭俄軍占領。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基26日表示，屢遭俄軍炮擊的歐洲最大札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠首度斷電後，目前6座反應爐中已經有2座重新聯上線，但現在狀況仍舊非常危險，「俄羅斯採取任何可能導致反應爐斷電的行動，都可能讓核電廠離核災更近。」

根據《路透社》報導，札波羅熱核電廠兩座還在運作的反應爐，日前在俄軍的襲擊之下引發火勢，導致僅剩的電力管線兩度與全國電網斷開，這也是該廠成立40年來首度發生斷聯事故。烏克蘭國家核電公司（Energoatom）指出，核電廠兩座還在運作的反應爐完全中斷連結後，目前已重新連上電網，恢復供電。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）強調，現在核電廠的狀況仍舊非常危險，烏克蘭的核能專家正在努力避免最壞的情況發生，「核電廠要是再次與電網斷聯、俄羅斯採取任何可能導致反應爐斷電的行動，都可能讓核電廠離核災更近。」

俄羅斯今年2月揮軍入侵烏克蘭，迅速在3月掌控札波羅熱核電廠，但目前核電廠仍由烏克蘭國家核電公司的烏國技術人員操作。澤倫斯基也重申，烏克蘭要求立即允許聯合國轄下國際原子能總署（International Atomic Energy Agency）視察札波羅熱核電廠。

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