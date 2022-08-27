和平遙遙無期！普丁親信曝︰烏克蘭放棄入北約「俄軍也不會停火」

▲梅德韋傑夫透露，莫斯科不會因烏克蘭放棄加入北約而停止特別軍事行動。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

烏俄戰爭爆發超過半年，迄今未有停火跡象。俄羅斯總統普丁的一位親信透露，即使烏克蘭現在放棄加入北約，莫斯科也不會停止在烏克蘭的特別軍事行動。

據路透社報導，俄羅斯在今年2月開戰前，曾明言莫斯科無法接受烏克蘭加入北約，然而俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）26日表示，雖然烏克蘭不加入北約對俄羅斯而言仍然重要，但現在這麼做已不足以帶來和平，俄軍會持續行動，直至達成行動目標。

俄羅斯總統普丁早前曾指出，他採取特別軍事行動的目的，是為了讓烏克蘭「去納綷化」和「去軍事化」，但基輔與其他西方國家認為，這只是普丁為師出無名的侵略找的藉口。

自俄羅斯在2月24日發動戰爭以來，烏俄雙方已多次展開會談，可惜卻未取得任何進展，而且談判重啟的可能性也不高。梅德韋傑夫指出，俄羅斯可以和烏克蘭總統澤倫斯基和談，但其中有某些條件「必須被滿足」。

此外，美國自戰爭爆發以來，已多次為烏提供軍援，其中還包括了海馬斯多管火箭系統（HIMARS）。梅德韋傑夫表示，美國武器至今未對俄羅斯構成實質性威脅，但如果美國再供應射程更遠的武器，那情況就可能出現變化，「這可能會直接威脅俄羅斯的領土」。