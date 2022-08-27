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南韓「同性夫夫」健保登記敗訴！他探討家庭組成要件：為人權而戰

▲▼南韓男同性戀者蘇成旭(配戴彩虹圍巾者)在首爾行政法院獲判敗訴。（圖／翻攝自臉書）

▲蘇成旭(配戴彩虹圍巾者)在首爾行政法院獲判敗訴。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／編譯

現代家庭型態可說是更加多元，不過受限於南韓至今尚未通過同性婚姻合法化，當地一對男同性戀情侶在申請健保登記時，無法以依附眷屬（事實婚配偶）身份通過申請，另一人只能額外繳納費用，為此他們向行政法院提起訴訟，今年1月一審敗訴。他們接受韓媒採訪時透露，期盼能為其他同性配偶爭取到應有的權利。

根據韓媒《中央日報》，今年31歲的蘇成旭（소성욱，音譯）、32歲的金永旻（김용민，音譯）是一對交往至今超過10年的男同性戀配偶，他們先是從同事關係開始發展、之後經常邀約喝酒，最後成為互許終身的伴侶，從兩個不一樣的個體結為家庭，然而即使2019年兩人舉行「結婚典禮」後已經過了4年，卻因南韓尚未承認同性婚姻，而無法享受一般配偶該享有的權利。

舉例，蘇成旭、金永旻兩人無法以「新婚夫婦」的名義在買房時申請貸款優惠，結算所得稅時也無法享有配偶的權利，且由於兩人在法律上是「陌生人」的關係，因此當一人住進加護病房時，另一人無法前往探視，就連過世時也無法為伴侶治喪。

▲▼金永旻、蘇成旭於2019年結婚。（圖／翻攝自臉書）

▲金永旻、蘇成旭於2019年結婚。（圖／翻攝自臉書）

金永旻受訪時表示，「首爾市廳能免費租借結婚典禮場地給新人，不過規定上明確表示雙方必須是『男女夫婦』，那時候就感到很失望，『啊，原來我們不在規定的範圍內啊』，於是就這麼走回去了。」

報導指出，蘇成旭、金永旻2019年完婚後便過著與一般異性戀夫妻無異的同居生活，兩人曾向國民健康保險公團諮詢，是否能以「事實婚配偶」（有同居事實，卻未實際進行婚姻法律登記的夫婦）身份，將健保依附登記在有工作的配偶上。

儘管他們於2020年2月以事實婚配偶身份順利取得依附眷屬的健保投保資格，但在媒體廣為報導後，卻被健保當局撤回當初的決定，蘇成旭必須另外繳納健保費用，兩人因此向行政法院提起訴訟。

一審於今年1月7日進行判決，儘管法官指出全球逐漸接受同性婚姻，但同時卻表示南韓目前並未開放同性婚姻，且南韓國內社會規範認為婚姻為「男女之結合」，因此判兩人敗訴。

金永旻透露，其實兩人從舉行結婚典禮、道向法院提出訴訟，認為南韓社會對同性婚姻的態度已開始出現轉變，而這些是10至20年以前的同性戀情侶連作夢都不敢想的事情，「他們連選擇做夢的機會都沒有。」

二審判決將於9月23日進行。兩人受訪時表示，這起訴訟並非是為自己而戰，而是為所有的同性情侶、非婚同居家庭、異性戀事實婚配偶等追求「應該享有的權利」。

兩人最後舉出對於「家庭組成資格」的必要條件。蘇成旭表示，「雙方必須彼此承認互為不同個體、且互相尊重」；金永旻則表示，「雙方將彼此視為不同的人格個體，是一種互相尊重、互相奉獻的關係。」

《中央日報》做為南韓主流媒體三大報，罕見於27日上午將該則報導置於網站首頁頭版頭條，不過卻招致大部份南韓網友非議，認為該則報導的目的在於推廣同性戀、主張將同性配偶納入健保，經記者實際一條又一條檢視網友們的留言，幾乎都是一面倒地針對同性婚姻的負面評論或具歧視性的攻擊留言。

南韓網友們表示，「就連禽獸也不會公的跟公的互相身體交疊，這些精神病患...」、「為何要出版這麼骯髒的報導」、「就連狗也不會同性交配」、「如果（健保）承認同性伴侶，以後家庭之間的稱呼該怎麼辦」、「到底誰是老婆、誰是老公」、「你們到底知不知道『夫婦』（부부）是由哪兩個漢字構成的嗎」、「愛滋、猴痘、三溫暖雜交，嘴是用來吃飯的，肛門是用來排便的」。

►南韓同性配偶健保登記敗訴！法官認：「男女結合」才符合社會共識

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