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日本人英語實力沒進步！慘遭南韓、台灣狠甩　日媒嘆：為何韓國能

▲▼日本東京都銀座。（圖／達志影像／newscom）

▲日本人的英語實力落後南韓、台灣等鄰國。圖為日本東京都銀座。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

日本民眾的英語實力每況愈下，不僅落後南韓、台灣、中國等鄰國10分以上，甚至逐漸與世界平均得分拉開差距，這種現象近來受到當地媒體關注，認為南韓同樣於20年前與日本被視為是「英語實力差」的國家，然而近年來卻因為教育改革成功，而得以在實力上狠甩日本。

《新聞週刊》日文版於23日透過報導分析日本人平均英語實力下降的根本原因，報導首先從托福（TOEFL）平均成績進行觀察，發現日本在托福平均得分上比南韓、台灣、中國還要低10分以上，其中以2020年平均得分為準，南韓86分、中國87分、台灣85分，至於日本則僅73分，甚至還比2006年全球平均得分的79分還要低。

報導指出，「南韓20年前也同樣與日本被視為『英語實力不好』的國家，然而現在南韓的英語實力甚至緊追香港，在亞洲躋身為英語實力出眾的國家；不過在相同時期，日本的英語實力還是與全球平均有著些微差距，等於是原地踏步。」

報導認為，日本人的英語實力之所以20年來停滯不前，很有可能是因為錯誤的教育方式所導致，「南韓自從1997年開始著手教育改革以後，便逐漸提升學習目標，不僅提早英語教學開始的年齡，甚至學習時間也不斷拉長，學習內容的品質也跟著提升，擅長英語的學生開始變多。」

報導解釋，「反觀日本，日本當地的英語教育過度聚焦在會話上面，這是不太行的。雖然會話實力也相當重要，但由於日本人在性格上往往比韓國人、中國人更加謹慎，因此日本人顯然不太適合（過度接受）需要不怕犯錯、積極進取的會話教育。」

報導建議，日本當地的英語教育必須得適時引進學生喜愛作家所寫的原文書、或是學生感興趣的某領域的網頁，以及讓學生們去瀏覽英語部落格，透過「多方閱讀」的方式來達到正確提升學生英語實力的效果。

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