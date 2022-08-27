行李箱驚見「2具腐爛童屍」！紐西蘭警急叩南韓找人　生母下落不明

▲紐西蘭某戶人家購買到2只二手行李箱，卻意外發現裡面藏有2具慘遭肢解的兒童遺體。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

紐西蘭日前爆發極為罕見、震驚國際的社會案件！一戶居住在奧克蘭的人家透過網路競標會購買2只二手行李箱，結果回到家中打開行李箱後赫然發現，內部竟然藏著2具腐爛3至4年的兒童遺體，經過調查後發現，2具兒童遺體的父母來自南韓首爾，其中父親已於2017年死於癌症，母親隔年返回南韓後下落不明。

根據紐媒《Stuff》報導，一戶定居在奧克蘭南區的民眾本月11日參加網路上舉行的二手物品競標會，最後他們成功在競標會上購買了一座二手倉庫，裡面包含嬰兒車、玩具、生活用品以及2只行李箱，當他們將行李箱帶回位於克倫登公園（Clendon Park）附近的住處，打開行李箱持赫然發現藏有2具肢解、嚴重腐爛的兒童遺體。

其實在警方到場調查前，鄰居便曾投訴聞到「異味」。

警方表示，受害者其實是年齡介於5至10歲之間的男童與女童，他們分別於2009年、2012年出生在奧克蘭，從屍體腐爛程度推斷至少已經死亡3至4年，而其父母皆來自南韓首爾，他們移居至紐西蘭後便在當地結婚生子。

不過這對兒童的父親卻於2017年底死於癌症，至於母親則是一名40多歲的南韓女子，她自從2018年下半年從紐西蘭返回南韓後，便再也沒有任何出國紀錄，目前仍無法得知究竟這對男童與女童是何時死亡、如何死亡、是否涉及死亡謀殺、母親下落等，而紐西蘭警方亦曾透過國際刑警組織聯繫南韓，要求協助找出兒童生母。

紐西蘭刑警法馬努亞（Tofilau Faamanuia Vaaelua）於當地時間26日接受專訪時表示，目前已經確認孩童們的身份，不過因應死者家屬的要求，驗屍官發布一項不公開命令，禁止公布受害兒童的姓名。

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