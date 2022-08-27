才剛得知兒子罹自閉！32歲媽「先砍死2歲兒」　致電丈夫後墜樓輕生

▲南韓大邱一名女子殺害罹患自閉症的兒子後輕生。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著韓劇《非常律師禹英禑》在影劇平台Netflix獲得極高的人氣，女主角從小罹患的自閉症跟著吸引外界關注。不過，南韓大邱一名32歲的媽媽，卻在2歲多的兒子被診斷出罹患自閉症的數個小時後，先是殺害兒子，接著選擇墜樓輕生，遺書中道盡對每位家庭成員的滿滿歉意，母子倆送醫後皆宣告不治。

根據《韓聯社》、《韓民族新聞》、《MBC News》，大邱廣域市達西區某棟公寓大樓23日晚間9時45分發生一起人倫悲劇，大樓外圍花圃拉起封鎖線，其中年僅2歲的兒童（2019年生，約35個月大）在警消破門而入時便失去呼吸心跳。

至於男童的母親、32歲女性A某持凶器殺害兒子後先是撥打電話給丈夫淚訴，「兒子傷得很重」，之後從住處陽台一躍而下，雖送醫時還一度有呼吸心跳，不過到院後還是回天乏術。

根據大邱達西警察署24日所透露的調查結果，夫妻倆先前雖然未曾遭遇經濟困難、家庭氣氛也並非不和睦，但卻因兒子「和其他小孩不一樣」而感到困擾，他們認為兒子語言能力發展遲緩，於是前往語言心理發達中心接受治療，院方建議應該帶著孩子前往大型醫院接受更詳細的診斷。

夫妻倆帶著兒子大老遠前往首爾某大學附屬醫院，然而院方卻告訴他們兒子罹患的是「自閉症類群障礙」（ASD），如此晴天霹靂的消息讓A某感到完全無法接受。在回到家中僅經過數個小時後，A某竟開始寫遺書，接著持凶器砍殺兒子，並撥打電話告訴丈夫，「孩子傷得很重」，20分鐘後依舊選擇從住處陽台墜樓輕生。

男子在接到妻子電話後，立刻向警方報案，不過卻為時已晚。

報導指出，2歲男童（南韓年齡為4歲）的父母其實似乎不太願意接受兒子語言發展遲緩、甚至是自閉傾向的事實，他們不僅將兒子送往一般的托兒所就讀，在這之間更未曾向政府申請身障方面的登記或諮詢相關協助。

達西區廳相關人士無奈表示，「不管怎樣，若想要獲得政府協助，就必須要留下相關紀錄，他們可能是因為不想被貼上（身心障礙兒父母）的標籤，才會想盡辦法推遲一切協助。且現實是，許多對父母因為必須養育自閉症的子女，最後也跟著罹患憂鬱症。」

另外，某地區的社福機構相關人士透露，不少育有身心障礙子女的父母都會認為，等到小孩長大後，這些症狀會跟著改善，因此才不願意坦承「孩子生病了」，也不願向政府申請將子女登記為身障人士。

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