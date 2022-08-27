韓製「招牌軍火」成功進軍歐洲　外銷波蘭K2戰車、K-9自走砲

▲南韓K9自走砲於22日美韓聯合軍演時出現在坡州陣地。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著軍備武器性能提高、且價格相對低廉，南韓軍火銷售不斷在世界上擴充版圖，近來又進軍歐洲，其競爭優勢可說是有目共睹！南韓防衛事業廳今（27）日宣布，現代樂鐵、韓華防務於當地時間26日與波蘭簽下57億6千萬美元規模的第1次合約，包括出K2戰車、K-9自走砲。

根據《韓聯社》，南韓防衛事業廳27日上午宣布，現代樂鐵（Hyundai Rotem）、韓華防務（Hanwha Defense）於當地時間26日與波蘭軍方簽下總括合約的第1次合約，內容包括向波蘭出售K2黑豹戰車180輛、K-9自走砲48門，此次創世紀的合約將成為韓製軍火銷售進軍歐洲的重要里程碑。

此次簽約儀式在波蘭莫龍格（Morąg）的某機械部隊內舉行，該部隊將成為波蘭境內部署來自南韓K2戰車的首支部隊。此次出席簽約儀式的官員包括波蘭副總理兼國防部長布拉什恰克（Mariusz Błaszczak）、南韓防衛事業廳長嚴東煥、現代樂鐵代表理事社長李庸培、韓華防務代表理事社長孫在一等人。

報導指出，波蘭政府早就於今年7月27日與南韓簽下大量的軍需訂單，包括K2戰車980輛、K-9自走砲648門、FA-50輕型攻擊戰機共48架機組的3個編隊，合約規模共達148億美元（約19兆7000億韓元），而8月26日簽下的為該總括性合約的第1次合約，後續將陸續交付剩餘數量。

南韓防衛事業廳表示，此次與波蘭政府成功達成大規模軍火銷售合約，乃因國內（南韓）軍火商的積極多方交涉、總統尹錫悅推動軍火銷售的意志力，以及南韓軍備武器在國際上的優勢競爭力；而為了成功打入歐洲市場，南韓也積極參加在波蘭舉辦的國際防務展覽會（MSPO），宣傳南韓軍火產製的競爭力，成功與波蘭建構信賴關係。

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