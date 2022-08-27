遭控侵犯莫德納mRNA技術專利！　輝瑞被求償：我們很驚訝

▲莫德納聲稱，輝瑞／BNT疫苗侵犯了其mRNA技術專利，因此在26日對2位同業提告。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國藥廠莫德納26日對同業輝瑞與BioNTech提出告訴，指控這2家公司開發的新冠疫苗侵犯了其mRNA技術專利，並要求相關公司作出賠償。事後，輝瑞發言人表示，公司對於被起訴一事感到驚訝，強調旗下的新冠疫苗是基於BioNTech專有的mRNA技術共同開發，但輝瑞與BioNTech將積極應訴。

據《財星》雜誌報導，莫德納26日分別在美國和德國提出訴訟，聲稱輝瑞與BioNTech藥廠共同研發的新冠疫苗「Comirnaty」（台灣普遍稱輝瑞／BNT疫苗） ，複製了莫德納「脂質奈米顆粒製劑中編碼全長刺突蛋白」的方法，導致莫德納在2010年至2016年持有的mRNA技術專利受侵犯。

Moderna sues Pfizer and BioNTech, alleging infringement of patents central to Moderna’s innovative #mRNA technology platform.

Read more in our press release: https://t.co/ftoyJrhoPR — Moderna (@moderna_tx) August 26, 2022

莫德納表示，這項突破性技術在莫德納的mRNA新冠疫苗「Spikevax」（台灣普遍稱莫德納疫苗）中至關重要，但輝瑞和BioNTech卻未經許可就複製了這項技術來研發疫苗，因此莫德納決定提出告訴，「以保護我們早在新冠大流行前10年就已經投資數十億美元來開創並獲得專利的mRNA技術」。

莫德納也在聲明中強調，藥廠提告的目的並不是希望法院將輝瑞／BNT疫苗從市場上撤下，或阻止其疫苗未來的銷售，也不會在特定情況下尋求對其銷售的損害，但莫德納要求輝瑞與BioNTech藥廠作出賠償，而金額將以2022年3月8日後的疫苗銷售收益計算。

輝瑞發言人向《財星》證實，公司對被提告一事感到驚訝，因為其疫苗是基於BioNTech專有的mRNA技術共同開發，「我們對支持輝瑞／BNT疫苗的智慧財產權仍充滿信心，並將積極應訴」。OWID與《紐約時報》數據顯示，在美國乃至全球，輝瑞／BNT疫苗是使用最廣泛的mRNA疫苗，而莫德納疫苗則位居第二。

快訊／莫德納提告輝瑞、BNT「侵犯mRNA專利」