遭控侵犯莫德納mRNA技術專利！　輝瑞被求償：我們很驚訝

▲莫德納聲稱,輝瑞/BNT疫苗侵犯了其mRNA技術專利,因此在26日對2位同業提告。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

美國藥廠莫德納26日對同業輝瑞與BioNTech提出告訴,指控這2家公司開發的新冠疫苗侵犯了其mRNA技術專利,並要求相關公司作出賠償。事後,輝瑞發言人表示,公司對於被起訴一事感到驚訝,強調旗下的新冠疫苗是基於BioNTech專有的mRNA技術共同開發,但輝瑞與BioNTech將積極應訴。

據《財星》雜誌報導,莫德納26日分別在美國和德國提出訴訟,聲稱輝瑞與BioNTech藥廠共同研發的新冠疫苗「Comirnaty」(台灣普遍稱輝瑞/BNT疫苗) ,複製了莫德納「脂質奈米顆粒製劑中編碼全長刺突蛋白」的方法,導致莫德納在2010年至2016年持有的mRNA技術專利受侵犯。

Moderna sues Pfizer and BioNTech, alleging infringement of patents central to Moderna’s innovative #mRNA technology platform.

Read more in our press release: https://t.co/ftoyJrhoPR