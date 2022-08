一家6口吃了「最後晚餐」全數離奇死亡！　其中5屍詭異倒臥同一處

▲印度一個6人家庭吃完晚餐後一夕之間全數死亡,死因暫時未知。(示意圖/取自免費圖庫pixabay,與本文當事人無關)

記者張寧倢/編譯

印度哈里亞納邦(Haryana)一家六口25日共進晚餐後,一夕間全數離奇死亡,鄰居26日找上門發現無論怎麼敲門裡頭都毫無回音。警方破門後發現一對老夫妻、30多歲的兒子和媳婦,以及2名年幼的女童全數死亡,從遺體狀態看來,除了1人陳屍房內疑似輕生之外,其餘家庭成員倒臥地板,暫時死因不明。

根據《印度斯坦時報》報導,安巴拉縣(Ambala)芭拉納村(Balana village)26日發生令人震驚的事件,當地一家六口人聽說前一晚還在家中共進晚餐,沒想到隔天一早,鄰居敲門卻都沒有人回應,才趕緊打電話報警。

警方上午9時許破門而入,發現65歲老翁Sangat Ram和他的60歲妻子Mahindra Kaur雙雙倒在地上,旁邊還倒著28歲兒媳婦Reena以及2名年僅8歲和5歲的孫女Jassi、Ashu的3具遺體。印度PTI通訊社報導,老夫妻的34歲兒子Sukhwinder Singh遺體則是垂掛在房內吊扇上,疑似輕生。

當地派出所警官Manish Kumar表示,現場找到了34歲男子的遺書,他在信中表示公司2名長官強迫他上繳100萬盧比(約新台幣37.9萬元)。《印度斯坦時報》指出,警方懷疑男子輕生前下毒謀害家人,但副警司Joginder Singh卻表示,其他5人似乎可能被勒死,真正死因可能要等驗屍後才能知道。

報導提到,目前警方已經成立特別調查小組深入調查事故原因,由於親戚的投訴,遺書中被提及的2人已被列為被告,正在接受審訊。

