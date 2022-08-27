一家6口吃了「最後晚餐」全數離奇死亡！　其中5屍詭異倒臥同一處

▲印度一個6人家庭吃完晚餐後一夕之間全數死亡，死因暫時未知。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

記者張寧倢／編譯

印度哈里亞納邦（Haryana）一家六口25日共進晚餐後，一夕間全數離奇死亡，鄰居26日找上門發現無論怎麼敲門裡頭都毫無回音。警方破門後發現一對老夫妻、30多歲的兒子和媳婦，以及2名年幼的女童全數死亡，從遺體狀態看來，除了1人陳屍房內疑似輕生之外，其餘家庭成員倒臥地板，暫時死因不明。

根據《印度斯坦時報》報導，安巴拉縣（Ambala）芭拉納村（Balana village）26日發生令人震驚的事件，當地一家六口人聽說前一晚還在家中共進晚餐，沒想到隔天一早，鄰居敲門卻都沒有人回應，才趕緊打電話報警。

警方上午9時許破門而入，發現65歲老翁Sangat Ram和他的60歲妻子Mahindra Kaur雙雙倒在地上，旁邊還倒著28歲兒媳婦Reena以及2名年僅8歲和5歲的孫女Jassi、Ashu的3具遺體。印度PTI通訊社報導，老夫妻的34歲兒子Sukhwinder Singh遺體則是垂掛在房內吊扇上，疑似輕生。

當地派出所警官Manish Kumar表示，現場找到了34歲男子的遺書，他在信中表示公司2名長官強迫他上繳100萬盧比（約新台幣37.9萬元）。《印度斯坦時報》指出，警方懷疑男子輕生前下毒謀害家人，但副警司Joginder Singh卻表示，其他5人似乎可能被勒死，真正死因可能要等驗屍後才能知道。

報導提到，目前警方已經成立特別調查小組深入調查事故原因，由於親戚的投訴，遺書中被提及的2人已被列為被告，正在接受審訊。

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In a shocking incident, six members of a family were found dead under mysterious circumstances at their house at Balana village in #Haryana https://t.co/2tBshKVF2E — Hindustan Times (@htTweets) August 26, 2022

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