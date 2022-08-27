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曾無法穿越！北極航道軍艦過得來　美提早部署將設「北極大使」

▲▼格陵蘭北極熊為適應氣候變化，發展出新的狩獵模式。（圖／路透）

▲北極氣候變化，讓一度無法穿越的北極航道可能將可容許商船和軍艦通行。（示意圖／路透）

中央社

美國表示，將設立北極大使一職以加強外交。北極因為氣候變遷，形成了可能容許船隻通行的航道，而俄羅斯及中國正進一步佈局北極地區。

法新社報導，美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）表示，布林肯國務卿即將任命一位無任所大使，負責與其他北極圈國家、原住民和利害關係方交往。

巴特爾說：「北極地區的和平、穩定、繁榮與相互合作對美國具有高度戰略重要性，也是布林肯國務卿的優先要務。」

北極的氣溫上升現象遠超出地球其他地區，展望未來，一度無法穿越的北極航道可能將可容許商船和軍艦通行。

俄羅斯潛艦和軍艦不斷加強出入北極附近地區的行動，中國則已在北極圈設立一些研究站，外界普遍認為這是擴大介入北極地區的前奏。

▲圖為穿越北極圈的英國皇家海軍軍艦「諾森伯蘭號」。（圖／達志影像）

布林肯在北極會議（Arctic Council）去年的冰島會談中表示，北極圈各國「有責任」確保彼此間的「和平合作」。

在美國宣布設立上述無任所大使的同時，一項關於北極事務的為期數天會談正在格陵蘭舉行。這個北極大使將取代先前由美國外交官德哈特（Jim DeHart）擔任的北極協調官。

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