女警處理住戶糾紛「慘遭槍殺」　亞利桑那州政府降半旗哀悼

記者林彥臣/綜合報導

美國亞利桑那州當地時間25日,發生一起公寓大樓槍擊案,造成4人死亡,其中包括1名女警,因為接獲報案處理一起搬遷驅逐糾紛,在過程中不幸殉職,所有州政府轄下機關,都把州旗降半旗表達哀悼。

綜合美國媒體報導,殉職的女警加里貝(Deborah Martinez-Garibay)是一位退伍軍人,在911事件後入伍,服役16年退役,今年3月被任命為警員。

RIP Pima County, AZ Constable Deborah Martinez-Garibay who was shot and killed in the line of duty https://t.co/cjW4f4gYij