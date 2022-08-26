快訊／莫德納提告輝瑞、BNT「侵犯mRNA專利」

▲莫德納對輝瑞提告。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

莫德納對輝瑞／BioNTech提起專利訴訟，侵犯其mRNA技術平台的核心專利。

根據CNN報導，莫德納認為，輝瑞和 BioNTech 的 COVID-19 疫苗 Comirnaty ，侵犯了 Moderna 在 2010 年至 2016 年期間提交的mRNA 技術的專利。

莫德納聲明提到，這項突破性技術對於 Moderna 自己的 mRNA COVID-19疫苗 Spikevax 的開發至關重要，輝瑞和 BioNTech 複製了這一點未經 Moderna 許可，製造 Comirnaty 的技術。

Moderna 聲明中還表示，它的目標不是將輝瑞的疫苗從市場上撤下，或阻止其疫苗的未來銷售，也不會在特定情況下尋求對其銷售的損害。

▲莫德納表示，被侵犯的專利，在應對MERS時就研發了。（圖／路透）



莫德那還表示，輝瑞和 BioNTech 複製了莫德納 的方法，也就是冠狀病毒的「脂質奈米顆粒製劑中編碼全長刺突蛋白」。

莫德納的科學家在為導致中東呼吸症候群的 (MERS) 冠狀病毒製作疫苗時，研發了這種方法，也就是在 COVID-19 首次出現之前的幾年。

CNN指出，輝瑞方面表示，尚未收到訊息，目前沒有評論。

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