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北韓再爆多起發燒病例！堅稱「只是流感」　非新冠疫情復發

▲▼北韓10日舉行全國緊急防疫總會，金正恩和胞妹金與正都上台發表演說。（圖／取自北韓官媒朝鮮中央通信）

▲北韓10日舉行全國緊急防疫總會，金正恩宣布戰勝疫情。（圖／取自北韓官媒朝鮮中央通信）

記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩10日公開宣布「戰勝新冠疫情」，胞妹金與正也指責南韓透過宣傳物將病毒散播至北韓境內，還揚言報復。如今兩江道卻又再度出現多起發燒病例，對此，北韓當局堅稱，這些患者是感染流感，而非新冠疫情反彈。

北韓25日在與中國相連的兩江道地區發現4名發燒患者，疑似為新冠感染病例，因此緊急封鎖該地區。不過北韓勞動黨機關報紙《勞動新聞》26日卻報導，北韓當局已經確認這4人只是「普通流感」，否認境內新冠疫情再度升溫。

《朝中社》引述國家緊急防疫總部數據稱，兩江道的所有發燒患者都已經復原，體溫也全數下降。

金正恩10日曾經在演說中公開表示，「北韓成功戰勝新冠疫情」，並大舉解除大部分地區的封鎖限制與口罩令，僅要求與中國、南韓相連的國境地區必須繼續維持防疫並配戴口罩。

北韓截至目前為止共通報480萬例發燒病例，病歿人數74人，死亡率為0.0002%。但是世界衛生組織對於北韓所提供的數據始終存疑，並且認為金正恩聲稱完全掌控疫情的說法其實並非事實。

▲▼金與正10日在演說中，抨擊南韓將新冠病毒傳入北韓境內。（圖／達志影像／美聯社）

▲金與正10日在演說中，抨擊南韓將新冠病毒傳入北韓境內。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，金與正曾經大動作抨擊南韓故意將病毒傳入北韓，甚至揚言要採取報復行動。而她同時也表示，哥哥金正恩在抗疫期間也曾經「發燒」，但仍然拖著病體處理公務，也因此讓北韓成功戰勝疫情。

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