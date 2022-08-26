馬來西亞女付贖金又被賣　柬埔寨公布求助管道：全力救受騙外國人

▲柬埔寨西港成為詐騙集團聚集處。圖為柬埔寨2017年10月12日遣送74名因涉嫌網絡詐騙而被捕的中國公民。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

柬埔寨詐騙案頻傳，也讓當局積極調查與取締人口販賣案，馬來西亞一名女子儘管付贖金仍被轉賣，警方目前已逮捕11名嫌犯。另方面，針對不法集團高薪誘騙外籍人士赴柬從事詐騙淪為人口販運受害者，柬埔寨副總理、國家反人口販運委員會主席蘇慶26日承認此事，並公布求助管道，強調政府決心全力營救受騙外國人。

柬中時報報導，蘇慶（Sar Kheng）26日召開國家反人口販運委員會全體會議，並於會後發布一份呼籲書。內容指出，經調查，境外不法集團與在柬埔寨境內的同夥，透過社群媒體以高薪工作誘騙外國人到柬埔寨工作，從事網路賭博，而這些人淪為人口販運受害者，被不法集團不斷轉賣，若受害者不聽從安排，將遭到暴力虐待。

蘇慶表示，「我感到十分遺憾，並譴責這種不人道的行為」，柬埔寨政府決心依法打擊網路詐騙、網路賭博、洗錢、毒品犯罪，要為人口販運受害者提供營救與保護。他也呼籲，國內與國際社會、駐柬使領館等部門要持續與柬埔寨當局合作，提供跨國犯罪、人口販賣等訊息，聯手預防並打擊這類犯罪活動。

蘇慶公布4大求助管道：

1.蘇慶官方臉書專頁 Samdech Krolahom Sar Kheng, Cambodian Deputy Prime Minister

2.國家警察總署熱線 117或（+855）31 201 2345

3.國家警察總署臉書專頁 General Commissariat of National Police

4.移民總局臉書專頁 General Department of Immigration-GDI

柬埔寨近來除了發生賭場有大批越南籍員工集體脫逃事件之外，馬來西亞一名女子在西港也淪為受害者，她先被搶劫7000美元後，又遭綁架勒索數萬美元，儘管支付7000美元（約新台幣21萬元）贖金，但又被轉賣到多間公司，最終向柬埔寨官員發出了求救訊息，才讓警方得以偵破此案，成功自救。

警方表示，此案已有11人落網，包括9名中國籍男子與2名柬埔寨男子，在這起執法行動中，也查獲大批槍枝與265枚子彈。