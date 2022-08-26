愛妻遭友性侵！爆氣夫用賓士「暗夜強押到墓地」暴打　他拖血路回家

▲得知妻子被性侵的陳寺恩，用指節銅套和利刃攻擊並質問黃偉豪，導致他傷痕累累。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

新加坡32歲男子陳寺恩因妻子聲稱被友人黃偉豪（音譯，Douglas Wong Wei Hao）性侵，氣急之下叫來好友黃俊，一同開賓士誘騙黃偉豪到墓地，再用武器暴打對方。3人出完氣後，將黃偉豪隨意丟包在他家樓下，導致黃偉豪必須一路爬回家，還在路上留下一條血路。

當地媒體報導，陳寺恩（音譯，Andre Chen Si'En）在2020年5月10日接獲妻子的訊息，聲稱29歲的黃偉豪在5月8日晚間對她施暴，於是氣急敗壞的陳寺恩便找來同謀黃俊一同展開復仇計劃。報導稱，儘管27歲的黃俊（音譯，Gervan Wong Jun）並不認識黃偉豪，但黃俊依舊答應陳寺恩與其妻子一起「解決」此事。

於是，3人準備了一些指節銅套（knuckleduster）、彈簧刀和鐵棍，還特別租了一輛賓士，假意邀約黃偉豪一同喝酒，接著再於凌晨3點將黃偉豪載到蔡厝港墳場，以指節銅套和鐵棍暴打並質問黃偉豪，甚至還用利刀刺傷對方的雙腿，直至3人都打到累了之後，才終於停手。

清晨5點30分，陳寺恩等人命令早已傷痕累累的黃偉豪自己爬上車，並將他隨意丟包在家樓下。頭皮有一塊肉剝落、下肢受傷、手腳骨折，甚至還出現硬膜下血腫（subdural hematoma）的黃偉豪，在留下一條血路後，終於緩緩地爬回了家中，並被家人送到醫院、報警處理。

陳寺恩等人在同日下午3點30分被警方捕獲，而法庭也在今年8月25日，以「不受控制的殘暴行為」的罪名，將陳寺恩判監8年，外加鞭刑9下，而其同謀則被判監7年7個月，外加鞭刑6下。