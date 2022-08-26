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若台海開戰「菲律賓絕對被捲入」　專家：台人恐逃菲國求庇護

Pandesal Forum with Dr. Rommel C. Banlaoi & Dr. Robin Michael U. Garcia

Topics: Clarifying Philippine Positions on the Kalayaan Island Group, Bajo de Masinloc & West Philippine Sea: Diplomatic and Security Options and Consequences

Kamuning Bakery Cafe 發佈於 2022年8月23日 星期二

記者吳美依／綜合報導

菲律賓政治學家加西亞（Robin Michael Garcia）指出，如果爆發台海衝突，菲律賓絕對有機會被捲入戰爭。屆時，可能有大量台灣人前往菲國尋求庇護，小馬可仕政府應該為此做好準備。

▲▼解放軍東部戰區環台軍演。（圖／CFP）

▲解放軍在東部戰區實施環台軍演。（圖／CFP）

加西亞在一場視訊論壇上表示，「我們絕對會被捲入這個問題，因為美國若要防衛台灣，可能會利用我們的軍事基地。」他認為，菲律賓應該與強權成為盟友，「我們也曾是目標…重點是，我們可能捲入戰爭，必須提升與美國的關係。」

加西亞指出，美軍去年撤離阿富汗，被外界質疑是否還願意保護亞洲盟友，因此如今正處於危急關頭，積極與東南亞盟友重建信任及保證關係，而裴洛西訪台則顯示，美國在亞洲仍有影響力，而且願意保護亞洲盟友，包括台灣、菲律賓及泰國。


 

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