野生山豬猛闖京都市區！警察圍捕慘遭「連環暴擊」　秒變無影腳

記者王佩翊／編譯

日本京都市中心26日出現一隻野生山豬，一名女性遭到攻擊跌倒受傷，警方獲報趕往現場後，隨即投入抓捕作業。歷經數十分鐘的抵抗，山豬終於被警方以網具捕獲，並被施打麻醉針，重新野放回山上。然而從現場民眾所拍攝的影片可以看到，有多名警方在抓捕過程中，不斷遭山豬追趕攻擊，甚至還嚇得不斷跳躍，瞬間變成「無影腳」。

根據《讀賣新聞》、《日本放送協會》報導，警消26日上午9時多接獲民眾通報稱，京都地下鐵神宮丸太町車站附近出現一隻野生山豬，並且有一名60多歲女性因為被攻擊跌倒而受傷。警消趕往現場後隨即聯手追捕這隻「不速之客」。

警方雖然派出多名人力圍捕，但山豬不斷暴衝、抵抗，甚至攻擊警察，直到數十分鐘後一行人才成功以網具抓捕。警消隨後替山豬施打麻醉，並移交給京都市的負責單位，再由其載往深山野放。警方表示，被捕獲的山豬身長約1公尺，毛色為棕色。

警方26日上午9時半左右曾接獲通報稱，有山豬撞破玻璃往西方逃跑。隨後又有目擊民眾稱，在京都市公所附近發現山豬身影，而警方最後則是在京都市中京區的一處停車場發現山豬。

另一方面，根據目擊民眾在二条大橋所拍攝到的畫面可以看到，山豬面對大量警消圍捕，仍時不時暴衝，並攻擊人類，連警察都嚇得不斷跳起，場面一度失控。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》