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日本警察廳首長為「安倍遇刺」下台　爽領1762萬退休金！

▲日本警察廳長中村格引咎辭職。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本警察廳長中村格引咎辭職。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本警察廳長中村格25日請辭下台，為前首相安倍晉三遇刺一事負責，然而卻有週刊爆料，中村格雖然「引咎辭職」，但實際上並沒有受到任何處分，而離職後仍可請領約8000萬日幣（約新台幣1762萬元）的退休金。另一方面，因為安倍事件遭到扣薪處分的奈良縣警署本部長鬼塚友章則同樣在25日遞出辭呈。

根據《日刊現代》報導，現年59歲的警察廳長中村格25日宣布，為了負起安倍遇刺一事的責任，已經向國家公安委員會遞出辭呈。警察廳25日開記者會公布安倍遇刺一案的事件調查報告書，中村格則在記者會上表示，「由於9月就要舉行安倍前首相的國葬，2023年5月還有G7廣島峰會。在新的維安警備即將開始的情況下，當然要以煥然一新的制度應對。」

奈良縣警署與國家公安委員會共有6名相關人士遭到減薪、警告等懲處，另有3人根據內部規定處分。而奈良縣警署本部長鬼塚友章則是被罰連續3個月扣薪10%。鬼塚友章本人與另外2名警備部長、警備部參事官也已經請辭。相較之下，中村格雖率先請辭，但卻沒有受到「處分」。

▲▼奈良縣警署本部長鬼塚友章引咎辭職。（圖／達志影像／美聯社）

▲奈良縣警署本部長鬼塚友章落淚謝罪。（圖／達志影像／美聯社）

出身於福岡的中村格1986年從東京大學法學院畢業後，便進入警察廳工作，而他曾在2009年至2015年間擔任前民主黨（現已解散）以及安倍政府的官房長官秘書官，在警界中也是少數擁有長期官僚經歷的長官。

根據內閣人事局公告的2020年實際退休金額度，正職人員的最高退休金為8000萬日幣（約新台幣1762萬元），而中村格身為警界最高首長，報導也推測他的退休金應該為8000萬日幣左右。中村格原本再1年半就要退休，如今表面上雖為引咎辭職，但實際上並未受到處分，甚至可以提早退休請領高額退休金。

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