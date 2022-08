2警攔檢人蛇！　竟遭高速衝撞「輾過警車」當場身亡

▲2警攔截人蛇遭衝撞身亡。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

保加利亞兩名員警25日清晨在執勤時,準備攔下一輛滿載非法移民的巴士,結果司機竟直接開車衝向警車,輾過車頂之後撞進車站,導致兩名員警當場身亡,而巴士上的5名人蛇嫌犯也遭到逮捕。

綜合外媒報導,保加利亞兩名員警25日清晨5時許,在黑海港口城市布爾加斯(Burgas)的邊境檢查站附近值勤,當時有一輛載滿移民的巴士在經過兩個檢查站後進入住宅區,兩名員警要求巴士靠邊停下,巴士司機竟加速逃逸。

This morning around 05:00 AM(local time), in the city of Burgas, on Bulgaria's Black sea coast, 2 police officers died while they were chasing a bus with illegal migrants. When they tried to stop the vehicle with their squad car, the bus didn't stoped and run over the police car pic.twitter.com/M2sPpSC8J8