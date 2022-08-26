爆乳買菜！遭痴漢襲臀挨批「淫蕩」　辣模怒戰酸民：我穿著沒問題

▲網美爆乳買菜錯了嗎？在超市遭猥褻影片曝光，反被責罵「妳太淫蕩」。（翻攝自黛西IG、TikTok）

圖文／鏡週刊

美國一名在Only Fans平台當網美的戴拉寇瑞絲（Daisy Delacroix），近日到一間超市買菜時，竟然當場遭到一名非裔男子猥褻，監視器畫面更錄下整個過程。事後戴拉寇瑞絲把影片上傳TikTok，呼籲女孩們注意時，卻遭到不少衛道人士圍剿，更大罵她：「為何穿著如此淫蕩？」

戴拉寇瑞絲指出，最近她到加州的一間超市買菜，在肉品區購物時，突然遭到一名非裔男子襲臀摟抱，更貼在她耳邊輕聲說：「你好嗎？」戴拉寇瑞絲當場被嚇到，然後趕緊推著購物車離開該區域。戴拉寇瑞絲事後向超市索取監視器畫面，更將整段影片上傳TikTok，也呼籲女孩們注意。

▲戴拉寇瑞絲認為她正常穿衣買菜，何錯之有！（翻攝自黛西IG）

不過影片公開後，卻引來不少衛道人士的責罵，就有人說：「你為什麼要穿成這樣？多加件衣服不好嗎？」、「我一定不會讓我老婆穿這樣去買菜。」、「你穿得這麼淫蕩被騷擾，要怪誰！」、「你如果尊重你自己的身體，別人一定會尊重你。」、「你只是想要紅吧！」

面對衛道人士的酸言酸語，戴拉寇瑞絲也不甘示弱，她表示自己當天穿的是運動型內衣，下半身穿的是自行車專用短褲，她完全不認為自己的穿著上，有任何不對或暴露的問題，反過來大罵酸民：「你們真的太噁心！」另外也有網友挺戴拉寇瑞絲，就有一名女網友說，穿衣服跟遇到猥褻，根本沒有直接關係。這名網友稱她在14歲時，穿著寬鬆運動上衣和牛仔褲，一樣遇到猥褻癡漢。







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