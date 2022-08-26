帕拉育仍把持軍權！遭法庭暫停總理職務　續任防長主持國防會議

▲被憲法法庭暫停職務的總理帕拉育宣布，他將繼續擔任國防部長一職。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

泰國因陷入任期爭議，被憲法法庭暫停職務的總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha），24日晚間在網上宣布，他將繼續擔任國防部長一職。泰國媒體透露，帕拉育25日也以防長身份，透過視訊方式主持國防委員會會議，多名國防部和軍方高層均有出席，顯示帕拉育如今仍軍權在握。

據路透社報導，2014年發動軍事政變後上台的帕拉育，近日因被反對派認定違反了憲法中總理任期不可超過8年的條文，而被憲法法庭要求暫停職務至有裁決為止。與此同時，帕拉育的長期盟友、泰國副總理普拉威（Prawit Wongsuwan）將在這段期間暫代總理一職。

然而，帕拉育24日晚間卻在網上發文透露，「我將繼續行使我作為國防部長的職責，持續為人民與泰國服務」，顯示他即使被暫時剝奪了總理一職，卻並未完全被架空。這是帕拉育自憲法法庭宣布將他停職以來首次對外發言，而泰國媒體也透露，他近日確實行使了其防長的權力。

泰媒指出，帕拉育25日也以防長身份，透過視訊方式主持國防委員會會議，多名國防部和軍方高層均有出席，可見帕拉育如今仍軍權在握。儘管目前外界仍不清楚憲法法庭何時才會就帕拉育的任期一事作出裁決，但政府發言人阿努查（Anucha Burapachaisri）26日聲稱，內閣將繼續正常運作。

泰國憲法法庭裁定：總理帕拉育「暫時停職」 鐵腕執政8年罕見挫敗