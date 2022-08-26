SpaceX宣布和T-Mobile合作！　只要看得見天空「手機就有訊號」

▲SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

太空探索技術公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）25日宣布，明年推出的星鏈（Starlink）第二代低軌衛星將和電信公司T-Mobile合作，用戶只要看的到天空就有訊號，終結所有收訊死角，預計明年底就會在選定市場中試行簡訊服務。

綜合外媒報導，馬斯克25日在推特發文表示，第二代星鏈（Starlink V2）衛星將在明年發射，且能直接向手機傳送訊號，用戶只要能看見天空就有訊號，消除全世界的收訊死角。T-Mobile執行長斯耶維特（Mike Sievert）指出，星鏈衛星可利用T-Mobile的部分5G中頻頻譜，預計明年底開始在部分地區啟動簡訊測試。

▲SpaceX執行長馬斯克宣布T-Mobile執行長斯耶維特。（圖／路透）



馬斯克說，第二代星鏈衛星將擁有更大的天線，能夠直接與使用T-Mobile的手機連線，「我們志在建造特殊的天線，它們實際上是非常非常先進的技術，最重要的是，客戶不用購買新的手機，現在的手機就可以用了。」

未來T-Mobile的用戶將能在美國本土48州、阿拉斯加州、波多黎各和夏威夷等地方使用簡訊、彩色圖片傳輸服務，甚至在水下都行。馬斯克表示，在自然災害發生過後，許多基地台都會損毀，導致手機無法收到訊號，如今從衛星發送訊號，就不會有這種問題，「我們不會再聽到『如果他們能打電話求助就好了』這樣的悲劇。」

星鏈是由SpaceX發射到近地軌道的衛星網絡組成，旨在替全球偏遠地區提供網路服務，目前SpaceX已經發射了2700多顆衛星來維持這個網絡。T-Mobile宣布和SpaceX合作之後，股價在26日收高1點至147.07美元，盤後小幅走高。

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