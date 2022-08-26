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28歲女星離奇身亡！拍戀愛實境秀走紅　「全身剩內衣」陳屍河中

▲▼ 俄國真人秀女星離奇死亡。（圖／翻攝自IG）

▲ 俄國真人秀女星離奇死亡。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯28歲女星科切爾維（Anastasia Kochervey）靠著戀愛實境秀走紅，8月初突然失蹤，幾周後竟被發現陳屍於聖彼得堡一條河中，且身上僅穿著內衣。據報她近期曾與一名男子發生糾紛，男子還曾揚言將她殺害，但她的詳細死因仍在調查。

根據《太陽報》，科切爾維8月稍早失蹤，電話或簡訊都聯絡不上，直到13日有人在聖彼得堡一條河中發現一具女屍。調查人員24日指出，該名死者就是科契爾維，也已通知其家屬。警方指出，她被發現時身上僅穿著內衣，現正調查她是否遭人謀殺。

科切爾維生前曾出演實境秀Dom-2及Let's Get Married，Dom-2是一檔約會真人秀，參加者可以一邊蓋房子ㄧ邊尋找對象，是俄國電視史上播出時間最長的真人秀之一。

同樣是真人秀女星的馬里布（Olesya Malibu）透露，科切爾維近期曾在莫斯科和一名男子起衝突，這名男子還揚言殺了她。二人最後一次通話是在科切爾維賣掉公寓，搬到聖彼得堡的幾周後。馬里布提到，當時她聽起來很正常，但她對這場悲劇似乎早有預感，「她知道會如此告終」。

科切爾維的死訊令眾多粉絲震驚不已，有網友表示，她是一名才華洋溢的女子，年輕時因身體上的障礙無法走路，卻靠著決心和毅力重新站起來，甚至開始健身，「她是個有才華的女孩，還在杜拜一家房地產公司找到工作」，為她的離去感到惋惜。

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