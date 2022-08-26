科學家發現新海洋行星！距離地球100光年　30%是水「可能有生命」

TOI-1452 b takes just 11 days to complete an orbit around its host star. Astronomers believe it's a water world in a binary star system in In the Draco constellation, about 100 light-years from Earth. https://t.co/YkAetR6BSd

Credit: Benoit Gougeon, Université de Montréa. pic.twitter.com/tWEDJNDyDh — The Prior News (@thepriornews) August 25, 2022

記者葉睿涵／編譯

科學家最近發現，地球100光年外，有一顆完全被水覆蓋的「海洋行星」TOI-1452 b，其體積與質量都比地球略大，而且所在位置與其恆星距離適中，讓它的表面溫度不會太熱也不會太冷，因此科學家懷疑，這顆行星可能存在生命。

據《每日郵報》報導，來自加拿大蒙特婁大學的博士生卡迪歐（Charles Cadieux），最近在分析美國太空總署（NASA）凌日系外行星巡天衛星（TESS）數據後，發現距離地球約100光年的天龍座星座中，有一顆恆星正繞著紅矮星TOI-1452旋轉。

▲科學家在距離地球100光年外，發現一顆完全被水覆蓋的「海洋行星」TOI-1452 b。（圖／翻攝自推特）

這篇發布在《天文學雜誌》的研究指出，新發現的系外行星可能是像地球一樣的岩石行星，不過這2顆星球卻不盡相同，因為TOI-1452 b的體積比地球大了70%，質量則約為地球的5倍。

儘管地球因70%的表面被海洋覆蓋而被稱為「藍色行星」，不過地球本質上是一個非常乾燥的行星，其質量只有不到1%是水，反之TOI-1452 b約30%的質量都有可能是水，因此科學家懷疑，它可能是一顆完全被水覆蓋的「海洋行星」。