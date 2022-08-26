安倍晉三「國喪外交團」預計1000人出席！　台灣已獲邀請

日本埼玉縣一名警察因對下屬職場霸凌且長期偷吃留置室替嫌犯準備的便當，因此遭到懲戒，被罰扣薪6個月，而他本人已在25日自請離職。報導指出，他曾經指著下屬妻子為其準備的愛心便當稱，「像垃圾一樣。」不僅如此，還長期言語霸凌下屬，因此才會被檢舉。