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安倍晉三「國喪外交團」預計1000人出席！　台灣已獲邀請

▲▼日本政府想為日前遇刺身亡的前首相安倍晉三舉行國葬，不過卻因葬禮費用可能過高而引發民眾不滿。（圖／路透）

▲日本政府即將於9月27日舉辦安倍晉三的國葬儀式。（圖／路透）

文／中央社

日本政府內閣會議今天決定前首相安倍晉三國喪經費近2億5000萬日圓。日媒報導，外交團出席者估計約1000人，日本政府已通知台灣及195個邦交國。

日本政府預定9月27日在位於東京都千代田區的日本武道館舉行安倍晉三國喪。內閣會議上午決定國喪經費為2億4940億日圓（約合新台幣5515萬元），將從2022年度預算的一般預備費提撥。

國喪經費包括場地設置費、租用巴士載運相關人士、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫經費、獻花用的花卉經費等。日本政府預估約有6400人列席。

日本時事社報導，日本政府已通知台灣、195個邦交國將舉辦安倍國喪一事。已知美國政府打算派副總統賀錦麗（Kamala Harris）出席。此外，印度總理莫迪（Narendra Modi）、德國前總理梅克爾有意出席（Angela Merkel）。

舉辦安倍國喪是根據7月內閣會議的決定，治喪委員會會長是日本首相岸田文雄，將採取無宗教形式舉行。二戰後，日本政府為前首相舉辦國喪，安倍是第2位，前一位是吉田茂。

有關安倍國喪，日本內閣官房長官松野博一日前表示，儀式以簡單、隆重為原則，時間約一小時。

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