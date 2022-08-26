嗆下屬「愛妻便當」是垃圾！還偷吃嫌犯餐盒　日警被扣薪6個月

▲日本一名警察因為嗆下屬的愛妻便當是垃圾，被罰扣薪6個月。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣一名警察因對下屬職場霸凌且長期偷吃留置室替嫌犯準備的便當，因此遭到懲戒，被罰扣薪6個月，而他本人已在25日自請離職。報導指出，他曾經指著下屬妻子為其準備的愛心便當稱，「像垃圾一樣。」不僅如此，還長期言語霸凌下屬，因此才會被檢舉。

根據《全日本新聞網》報導，這名50歲警察原任職於埼玉縣警署總務部留置管理課，但他日前因為長期職場霸凌下屬等行為遭到處分。警方表示，這名警察在2020年3月至2022年3月間，多次當面狠酸下屬帶來的愛妻便當「是垃圾」，同時也以各種方式言語霸凌。

不僅如此，該名警察任職的留置室平時會替被留置的嫌犯準備便當，按照規定，多出來的預備用便當必須報廢銷毀，但這名警察在隸屬於該單位的4年半內，長期偷吃剩下來的便當。該名警察在接受調查時聲稱，「因為丟掉太可惜，才會拿來吃。」警方表示，留置室準備的便當約300日幣一份（約新台幣66元），該名警察在2017年11月至2022年4月間至少吃了上百份。

由於該名警察長期言語霸凌下屬且違反規定偷吃留置室便當，因此被警方祭出懲戒，扣薪6個月，而他本人收到處分後，已在25日正式離職。

對此，埼玉縣警察首席監察官萩野長武表示，「破壞了縣民的信賴，警方深感遺憾，未來將持續努力，避免類似事件再度發生。」

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