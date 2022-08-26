世衛：今年已100萬人死於新冠　全球三分之一人口未接種疫苗

▲世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

世界衛生組織25日宣布，今年已有100萬人死於COVID-19，並將其稱為「悲劇的里程碑」。自2019年底首次在中國發現新冠病毒以來，死亡人數已累計近645萬人，秘書長譚德塞在新聞發布會上說，目前全球有三分之一的人口仍未施打疫苗，包括低收入國家中三分之二的醫護人員和老年人口，希望未來疫苗覆蓋率能達到70%以上。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，「我們不能說我們正在學習如何與COVID-19共處，因為我們已進入大流行兩年半，擁有所有必要工具來預防這些死亡。然而，光是今年就有100萬人死於COVID-19。」他質疑在這種情況下，世界是否已經處於大流行的巔峰。

譚德塞希望所有國家讓70%以上的人口接種疫苗，但136個國家尚未實現這一目標，其中66個國家的疫苗覆蓋率仍低於40%，「令人高興的是，一些疫苗接種率最低的國家正在迎頭趕上，特別是非洲國家。」他表示，只有10個國家的疫苗覆蓋率不到10%，其中大多數正面臨人道主義危機。

全球疫苗免疫聯盟（Global Alliance for Vaccines and Immunisation, GAVI）的西姆（Derrick Sim）表示，對於2022年來說，100萬的死亡人數太多了，「每個統計數據背後都是一場真實的人間悲劇，整個世界卻忙著優先處理相互競爭的問題，我們不能對這種流行病給個人、家庭和社區帶來的死亡變得麻木。」

目前聯合國衛生機構接獲的病例超過5.93億例，儘管許多國家的檢測率大幅下降，但其中約一半的病例是今年報告的。在過去30天收集檢測並上傳到全球共享流感數據倡議組織（GISAID Initiative）的病毒樣本中，Omicron變種占99%，其中BA.5系列的亞變種占最高比例74%。