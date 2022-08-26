普丁下令增兵！武裝人員擴至204萬人　烏東爆21拘留點恐有大型墳墓

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）25日簽署法令，指示俄國部隊增兵13.7萬人，法令將於2023年元旦生效。另方面，美國研究人員指出，俄羅斯在烏東頓內茨克控制區至少有21處拘留據點，以違反國際人道主義法的方式拘留、審訊、驅逐平民或戰俘，且有跡象顯示，部分地區可能有大型墳場。

綜合BBC、美聯社報導，普丁簽署的增兵法令並未列出擴兵的具體形式，未知會直接擴大徵兵規模或透過管道尋找志願從軍者，但已知武裝部隊人數將增至約204萬人，其中可作戰人員將增加至約115萬人。法令將要求政府從聯邦預算中提供相關資金，並於2023年1月1日生效。

在普丁頒布這道命令之際，俄烏戰爭已開打6個月未歇，但俄方始終不願詳述戰事進展與俄軍遭受多少損失。依據西方統計，俄羅斯至少已經有7萬至8萬名士兵死傷。

▲烏克蘭沿海城市馬力波亞速鋼鐵廠的烏兵被送往監獄。（圖／路透）

另方面，依據紐約時報報導，美國國務院與耶魯大學研究人員25日表示，經檢視衛星影像及開源資訊，發現俄羅斯或親俄派分裂份子已在烏克蘭東部頓內茨克佔領區21處據點，以違反國際人道主義法的方式，對平民或戰俘進行拘留、審訊或驅逐。

研究人員指出，被拘留者及囚犯可能被迫生活在俄羅斯在烏克蘭佔領區的中心之外，長期監禁、驅逐至俄羅斯或甚至被殺害。

研究人員還發現，烏東前線城鎮歐連尼夫卡（Olenivka）附近沃爾諾瓦卡監獄有證據指向與大型墳墓相符，4月11日影像與前囚犯口中描述的獄友值班挖墳事件屬於同一時期，7月27日影像也顯示有類似狀況，接著7月29日發生爆炸，造成53名烏克蘭戰俘喪命。

▲沃爾諾瓦卡監獄衛星影像。（圖／路透）

紐約時報也分析兩間衛星影像公司Maxar Technologies與Planet Labs拍攝到的畫面，得知7月18日至7月21日期間，建築區域南側出現15處至20處的地面明顯出現變化，每一處起初為6至7英尺寬、10至16英尺長，接著被加長合併，但並不清楚是否被作為墓地使用。

衝突觀察組織報告指，沃爾諾瓦哈中心被當作長期居留所使用，收容在行政拘留下被關押的平民或戰俘，特別是沿岸城市馬力波（Mariupol）亞速鋼鐵廠被圍困之後的烏克蘭人民。

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