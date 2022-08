神秘紫雷射光橫穿智利上空！狂閃2小時居民嚇傻　恐怖真相曝光

▲智利驚現神秘紫色雲團。(圖/翻攝自推特/@Informa3Chile)

記者葉睿涵/綜合報導

智利北部塔拉帕卡地區(Tarapaca)在當地21日出現一團神秘的紫色雲團,引起人們恐慌。當局在進行檢測後,發現這可能是當地一家礦廠的水泵故障而引起的現象,而相關工廠也可能因此面臨法律制裁。

綜合外媒報導,21日上午8點至10點,一股神秘的紫色雲團籠罩在了塔拉帕卡地區的波索阿爾蒙特(Pozo Almonte)的上空,有部分地區的雲團更是像雷射光一樣,以長條狀橫跨整個地區,讓當地居民擔心,突如其來的雲團是否有害健康,抑或是有異象要發生。

當地政府接獲消息後,立即聯絡消防局、衛生部技術團隊與內政部國家應急辦公室,一同趕抵現場進行調查。當局事後透露,這是由於附近城鎮一家名為科薩亞奇(Cosayach)的工廠,因機器發生故障所致。

