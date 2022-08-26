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凱特王妃帶2兒女「搭經濟艙」！超親民「1舉動」網全讚翻

@turbom1k3y Kate#royal#family#scotland ♬ original sound - turbom1k3y


實習記者林郁婷／綜合報導

英國凱特王妃（Kate Middleton）日前被民眾直擊，帶著夏綠蒂公主（Princess Charlotte）和路易王子（Prince Louis）搭乘經濟艙前往蘇格蘭，過程與其他乘客對到眼時，還會露出一抺微笑，親民的舉動受到網友一致好評。知情人士則透露，凱特王妃此行是要去和女王伊麗莎白二世會合，他們將在巴摩拉城堡（Balmoral Castle）過完暑假。

根據《每日星報》報導，有幸運民眾和凱特王妃搭到同一航班，激動地在抖音寫下，「在飛往蘇格蘭的航班上，凱特米德爾頓、孩子、保姆和保安在我前面兩排。」還拍下一行人下飛機的身影，影片中凱特王妃雖然身穿平價服飾，仍不失優雅高級感，牽著7歲女兒夏綠蒂公主（Princess Charlotte）走在最前頭，身後的保姆牽著老么路易王子（Prince Louis），而保安則是走在最後面。據悉，凱特王妃帶著2孩是要飛往蘇格蘭與女王伊麗莎白二世會合，一家人將在巴摩拉城堡(Balmoral Castle)度過暑假的尾聲。

▲▼ 凱特王子妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃向來給外界勤儉持家形象 。（圖／路透社）

目擊民眾表示，飛行途中凱特王妃起身幫女兒拿iPad，轉身和兒子說話時，曾和自己對到眼，「她還給了我一個微笑」，而飛機上沒有任何人拍照或錄影，就只是把她當成「一位媽媽帶她的孩子去度假、去看祖母」。

溫暖的小舉動讓網友紛紛驚嘆，「她做了良好的示範」、「細節見人品，她一直都表現很好」、「對孩子來說，這才是最正常的開始。」

威廉王子與凱特王妃今年宣布，將離開生活9年的倫敦西部肯辛頓宮（Kensington Palace），主要是考量到女王伊麗莎白二世高齡96歲，有行動不便的問題，決定搬到溫莎城堡附近的「阿德萊德小屋」（Adelaide Cottage）。

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