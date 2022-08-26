比基尼妹「一條線泳衣」辣翻親子樂園　蜜臀水中狂晃！百萬人戰翻

▲ 一名女子穿著丁字褲比基尼泳裝到水上樂園。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

許多家長會在炎炎夏日帶著小孩到水上樂園消暑，國外卻有一名女泳客超清涼比基尼，下身僅有一條線遮住重要部位，穿梭在適合闔家出遊的親子水樂園水池中，周圍全是未成年的孩童和家長，影光引發網友熱議，穿這樣到親子樂園究竟是否適當。

網友史塔姆（Kim Stram）日前在TikTok上傳這段拍攝於7月23日的影片，可見畫面正中央一名金髮女子胸前雖有泳衣遮掩，但從背後看來幾乎全裸，下身穿著丁字比基尼泳褲，僅有一條線在中間遮擋，豐滿的臀部一覽無遺。就在她隨著人造浪前後移動之際，周圍幾乎全是帶著年幼兒女出遊的家庭。

史塔姆在影片中寫下她的質疑，「穿這樣適合去親子水樂園嗎？」她也補充說明，「她身邊都是孩子，所以我認為並不適當。但她看起來很棒！」

這段影片至今吸引460萬次觀看，史塔姆的提問也引發正反論戰，網友紛紛留言表示，「對他人的尊重已經蕩然無存」、「絕對不適當，那些說孩子們不在乎的人也有問題，孩子會有樣學樣」、「如果換成一個男人穿緊身泳褲，高度和孩子的視線一樣，所有人都會氣炸」。

但有不少網友認為，「孩子們只想游泳，才不在乎你穿什麼」、「只要她舒服，有什麼不可以？」、「西班牙的親子海灘和水上樂園所有人都像她這樣」、「大家都擔心孩子，但孩子們根本不在意，是女人們擔心老公會看吧」，也有網友批評史塔姆未經同意就拍下這段影片。

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