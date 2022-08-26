　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

力挺台灣！　美訪台議員再開嗆「絕不向中共卑躬屈膝」

▲▼美國參議院共和黨籍議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國參議院共和黨籍議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國參議院共和黨籍議員布蕾波恩25日率團訪台，距離她前一次訪台已經是14年前。她在抵台灣後隨即在推特霸氣發文表示，不會接受北京霸凌；稍早又再度發文說，「我絕對不會向中國共產黨卑躬屈膝。」

▲▼ 美國參議院共和黨籍議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）推特。（圖／翻攝自@MarshaBlackburn）

▲布蕾波恩推特。（圖／翻攝自@MarshaBlackburn）

布蕾波恩（Marsha Blackburn）26日上午6時在推特發文表示，「我絕不會向中國共產黨卑躬屈膝。」大約一個小時過後又發文指出，她會繼續和台灣人，以及他們的民主自由權力站在一起，最後更狠嗆，「習近平嚇不倒我。」

不過也有網友熱心揪出她的單字拼錯，將台灣人「Taiwanese」拼成「Taiwans」。

▲▼ 美國參議院共和黨籍議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）推特。（圖／翻攝自@MarshaBlackburn）

▲布蕾波恩推特。（圖／翻攝自@MarshaBlackburn）

布蕾波恩率團搭乘美國陸軍UC-35A專機「忍者91」（NINJA91）在25日深夜11點45分降落台北松山機場，預計在台灣停留兩天，26日將拜會總統蔡英文。

這次是繼美國眾議院議長裴洛西、美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）後，本月第三度有美國國會團隊訪台。此外，美國印第安納州州長侯康安也在21日訪問台灣，直到24日才離台。

►路透：拜登政府擬對台軍售　幾週內就會宣布
►時隔14年再訪！　美議員抵台立刻喊話北京：我們不會接受霸凌
►美國國會議員訪台！專機深夜抵達松山機場　2天行程曝光

►迷你「福斯麵包車」特價3999元！可乘坐可駕駛小孩愛翻

ET快訊
快訊／被批造謠！　四叉貓「標記柯文哲」回應了
快訊／林志穎出院！　親弟發聲「連續4感謝」
快訊／國門要開了！　王必勝曝「鬆綁2階段」
有3千萬撫卹金還募款！殉職2警捐款專戶挨轟　警方說話了
快訊／林志穎車禍後首發文！　親曝恢復進度
LIVE／逃犯殺警！典獄長拔官　蔡清祥喊話：死刑必執行
全球最酷33條街道！　台北「這條街」首度上榜
男友遭圍毆！邱主任情史再被挖　前夫離奇死、遭狐精纏住

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「真人版浩克」爆紅！一上擂台秒曝真面目　百萬粉絲怒炸出征

辣妹仔真實職業曝光！性感蠻腰配一臉灰　竟是「專業水泥師傅」　

南韓總統尹錫悅財產申報曝光　1.7億財富「9成登記愛妻名下」

科學家發現新海洋行星！距離地球100光年　30%是水「可能有生命」

德國耗資27億打造氫燃料列車　州長：期望成為全球潔淨能源典範

安倍晉三「國喪外交團」預計1000人出席！　台灣已獲邀請

陪伴失明好友「幫募手術費」　她睜眼驚見天菜：愛他不是因為長相

普丁下令增兵！武裝人員擴至204萬人　烏東爆21拘留點恐有大型墳墓

全美大缺工　研究：最高達400萬人「長新冠纏身」丟工作

路透：各國眼中海峽中線只是「政治產物」　中國想讓台灣放棄中線

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

測電擊槍助理教官當標靶　極針拔不出來直接送醫...

王彩樺淚崩：不捨余天失去愛女　于美人曝余祥銓「男孩變男人」

第一視角重返殺警案現場　滿地酒瓶...地上仍有血漬

艾成墜樓社區辦法會！　12名法師現場合力壓煞

33歲日男滾輪操肌500天 每天100下圓肚練成腹肌

「真人版浩克」爆紅！一上擂台秒曝真面目　百萬粉絲怒炸出征

辣妹仔真實職業曝光！性感蠻腰配一臉灰　竟是「專業水泥師傅」　

南韓總統尹錫悅財產申報曝光　1.7億財富「9成登記愛妻名下」

科學家發現新海洋行星！距離地球100光年　30%是水「可能有生命」

德國耗資27億打造氫燃料列車　州長：期望成為全球潔淨能源典範

安倍晉三「國喪外交團」預計1000人出席！　台灣已獲邀請

陪伴失明好友「幫募手術費」　她睜眼驚見天菜：愛他不是因為長相

普丁下令增兵！武裝人員擴至204萬人　烏東爆21拘留點恐有大型墳墓

全美大缺工　研究：最高達400萬人「長新冠纏身」丟工作

路透：各國眼中海峽中線只是「政治產物」　中國想讓台灣放棄中線

助航空產業客戶拓展市場　中菲行跨海護送輕型民航機

拋育兒政見遭質疑「沒辦法解決問題」　蔣萬安駁：不是無意義花錢

陳時中遭批「踏萬具屍體選北市」！王必勝很受傷：這話講太重

「真人版浩克」爆紅！一上擂台秒曝真面目　百萬粉絲怒炸出征

幼兒BNT到貨！　台東縣8／28起接種...當天加開假日場次

「地表最強右投」迪格隆6局飆9K　助大都會奪本季第80勝

「鬼門關夜市」來了！今擺攤9小時、封5條路　網等好久：還不吃爆

懷胎九月胎兒心跳驟停　朴詩恩撐起笑容拼第四次懷孕：她會回來的

花蓮客家人口全國第四！客家認同持續成長　全縣1／3客家族群

國境要開了！台灣列日人最想出國前3名　觀光局鎖定這些國家搶客

國際熱門新聞

與妻吵架躲警局　男突掃射警遭擊斃

情侶慶生咬到美樂珠　米粒大小值85萬

航母「馬桶堵塞」通一次要花1200萬

NASA公布黑洞的聲音！　2億光年外34秒音檔吸關注

要大砲不要娘跑！重振大和魂的思維

路透：拜登政府擬對台軍售　幾週內就會宣布

帳戶多了近2300萬！他得知中頭獎「嚇到發抖」

紐時：中國軍演磨刀霍霍　試圖全面封鎖台灣

受經濟數據激勵　美股收高322點、台積電ADR漲2.35%

36歲男出國5天　確診猴痘、新冠+愛滋

柬官員：柬國人曾被拐賣　不願見此痛苦再發生

他不再拯救豬仔：回來的是詐騙集團的線人

空姐曝飛機上「這地方」比廁所還髒

美議員接續訪台　美國務院：持續依循政策挺台灣

更多熱門

相關新聞

美晶片法拜登簽署命令　商務部推網站

美晶片法拜登簽署命令　商務部推網站

美國總統拜登（Joe Biden）25日簽署一項實施「晶片法」（CHIPS Act）的行政命令。此法將為美國半導體生產和研究挹注527億美元的政府補貼。

美議員接續訪台　美國務院：持續依循政策挺台灣

美議員接續訪台　美國務院：持續依循政策挺台灣

美議員訪台　專機深夜抵松山機場

美議員訪台　專機深夜抵松山機場

快訊／喬科維奇不參加美網公開賽

快訊／喬科維奇不參加美網公開賽

美國參議員訪台　專機今晚抵台

美國參議員訪台　專機今晚抵台

關鍵字：

布蕾波恩共和黨議員台美關係北美要聞美中台

讀者迴響

熱門新聞

女友倒垃圾穿太清涼　他問一句被嗆臭直男

鬼門關！普濟殿池府王爺：2生肖注意

40歲女不菸不酒！罹大腸癌末期　醫揭「1習慣」

中天主播「愛上64歲名嘴」再婚！

網紅夫妻兒患無藥醫腦癌！淚喊：不加油了

王三郎倉庫遭砸3人傷　邱子玹直擊：目無王法！

即／淡水男遭「2男持槍控制」　秒開1槍反擊

即／明德外役監典獄長杜聰典調離現職

台南Josh奧迪「載妹子手比愛心」　網閃瞎：恭喜

鬼門關9大禁忌　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

男砸8824萬買房送女友！她嫌太矮秒提分手

女網紅穿白衣散步　激凸2點吸爆百萬眼球

新娘臨時討6萬紅包　新郎氣哭甩捧花

新郎雨中拍婚紗照　下秒被雷劈中當場慘死

謝忻裸照外流「查不出真相」結案氣哭

更多

最夯影音

更多
殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄
余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面