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德國能源危機緊迫　原年底除役核電廠可能續運轉

▲▼ 德國核電廠伊薩2號（Isar 2）。（圖／路透）

▲德國經濟部次長葛拉臣24日表示，為穩定電網，可能讓預計年底關閉的核電廠繼續運轉。圖為德國核電廠伊薩2號。（圖／路透）

中央社記者林育立柏林25日專電

今年冬天德國天然氣供應吃緊，能源危機迫在眉睫，德國主管能源官員24日表示，為穩定電網，可能讓預計年底關閉的核電廠繼續運轉。

俄羅斯大幅減少天然氣供應，讓高度仰賴的歐洲今年冬天可能爆發能源危機。在德國經濟部主管能源政策的次長葛拉臣（Patrick Graichen）24日表示，政府採取三管齊下策略，因應天然氣短缺，分別是尋找俄國以外的來源，用煤、石油和電來取代，以及節約能源。

葛拉臣坦言，未來18個月到24個月供應依然吃緊，德國必須減少15%至20%的用量才能安渡難關。

福島核災後，德國決定在2022年底前將所有核電廠除役，不過迫在眉睫的能源危機，在國內掀起停用核電是否明智的辯論，根據民調，多達8成民眾贊成續用核電。

然而經濟部長哈柏克（Robert Habeck）日前排除最後3座核電廠今年年底後延役的可能性，他說延役最多只能省下2%的天然氣用量，對緩解天然氣短缺幫助有限。

對此，葛拉臣有不同解讀，他認為德國還是可能續用核電。

葛拉臣表示，電網業者正在進行冬季電力供應穩定度的壓力測試，結果預計8月底或9月初出爐，屆時政府才會決定，是否讓這3座核電廠繼續運轉。

他認為，明年1到3月德國的確可能續用核電，但不是為了彌補天然氣缺口，而是為了穩定電網。因為法國核電供應的問題可能還是沒有解決，河川低水位也會影響火力發電的燃煤供應。

由於歲修、枯水期、安檢等因素，目前法國一半的核能機組處於停機狀態，從德國、義大利等鄰國進口電力。

近年德國全力推動能源轉型，以再生能源取代核能和煤炭等化石燃料為目標。葛拉臣說，短期來看，天然氣供應的問題確實嚴峻；但長期來看，當前的能源危機反而加速能源轉型。

他舉例說，俄羅斯刻意減供，導致天然氣價格飆升，讓綠色氫氣突然變得有競爭力，最近出現爆炸性的成長，看來已經不可能再倒退回化石燃料時代。

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