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北韓「戰勝疫情」又見4人發燒　原因曝光！3天火速解封

記者黃翊婷／綜合報導

北韓宣布「戰勝疫情」只經過15天，23日就傳出位於朝中兩國邊境的兩江道又出現4起疑似發燒病例，當地一度被封鎖。不過，北韓26日公告強調，經確認該4起發燒病例皆是流感引起，而非新冠病毒，目前已經解除封鎖。

北韓,先軍節,平壤（圖／達志影像／美聯社）

▲參與先軍節活動的群眾都沒有戴口罩。（圖／達志影像／美聯社，下同）

北韓最高領導人金正恩8月10日召開全國非常防疫總會議，宣布戰勝新冠疫情，並解除從5月以來實施的防疫措施。然而，才經過15天，北韓國家非常防疫司令部25日指出，兩江道23日傳出4名疑似感染「惡性傳染病」的患者，當地立即重新實施高壓防疫措施，嚴禁該地人員流動，同時針對患者實施核酸篩檢、病毒基因定序等等，以求釐清詳細的發病原因。

雖然北韓官媒《朝中社》在當時的報導中並未明確指出4人是否為新冠肺炎感染者，但消息傳開後，仍引發國際重視。不過，《朝中社》26日發布公告，曝光4人發燒的原因，經專家觀察臨床症狀、流行病學關係調查以及核酸篩檢，證明其實是流感造成的，而非新冠病毒，4人目前都已恢復正常體溫，雖然當地已經解除封鎖，但民眾還是要特別注意健康管理、戴好口罩，相關部門也會加強篩檢工作。

然而，外界仍對此感到擔憂，因為8月25日是北韓國定假日「先軍節」，平壤廣場當天有舉行慶祝活動，參與的青年學生、群眾聚在一起跳舞，每個人都沒有戴口罩。北韓疫情是否真的已經平息，《CNN》認為一切還有待觀察。

▼活動現場聚集許多人。

北韓,先軍節,平壤（圖／達志影像／美聯社）

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