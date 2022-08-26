來到動物星球？逆向駕駛被撞　煞氣下車姿勢讓2千人歪樓

▲白車倒車撞上灰車。（圖／翻攝自Facebook／八卦村 – 行車紀錄器影片上傳中心）



記者崔子柔／綜合報導

在道路上行駛，難免會發生碰撞。近日一段行車紀錄器畫面拍到，一名駕駛逆向停在道路被撞，他便下車要理論，沒想到影片曝光後，眾多網友都被他的姿勢吸引，留言表示「猴子真的會開車」。

臉書粉專「八卦村 – 行車紀錄器影片上傳中心」昨（25）日發布這段畫面，事情發生在7月24日下午2時許，一名男子將車逆向停在超商前，他準備轉出車道時，被一旁正在倒車的白色車輛撞上，撞擊聲引起路人注意。

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▲▼2車駕駛下車理論。（圖／翻攝自Facebook／八卦村 – 行車紀錄器影片上傳中心）



逆向駕駛隨即下車理論，白車駕駛也下車察看車輛傷勢，影片並未拍到2人後續如何處理。貼文吸引超過2千人按讚，不過眾多網友都歪樓，留言表示，「我的重點是...為什麼這男的走路腳那麼開」、「那個下車架式差點以為來到國家地理頻道」、「笑死那個逆向仔走路是什麼鳥姿勢」、「猴子真的會開車」、「剛剛看到動物下車了」。

也有人說，「又是兩個三寶的緣份」、「整天要別人防禦他們的三寶越來越多了，多到三寶很容易撞到另一個三寶」、「三寶的相遇總在奇葩時」、「三寶撞三寶變六寶」。