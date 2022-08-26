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躺著賺！歐洲男樹下不動60小時「爽拿獎金1萬元」　奪冠關鍵曝光

▲男子躺樹下60小時贏得1萬元獎金。（示意圖／取自Unsplash）

▲男子躺樹下60小時贏得1萬元獎金。（示意圖／取自Unsplash）

實習記者徐芷儀／綜合報導

睡個覺就能賺錢是許多人的夢想，卻往往難以實現。沒想到最近歐洲的一名男子扎爾科（Zarko Pejanvic）參加2022年「躺贏大賽」，靠著「躺著不動」60個小時，就賺到了350歐元（約新台幣1萬元）的比賽獎金，成為了本屆比賽冠軍，以自身經驗詮釋了什麼叫「躺贏」。

據英國社群媒體《Unilad》報導，巴爾幹半島上的一個國家蒙特內哥羅（Montenegro）在首都波德里查（Podgorica）舉行了一年一度的「躺贏大賽」，本屆的冠軍扎爾科靠著躺著不動60個小時，成功贏得350歐元（約新台幣1萬元）、一頓美味的午餐以及一晚週末民宿住宿。扎爾科笑著向媒體透露心得，「比賽真的不難，我甚至沒有熱身就贏了！」至於奪冠祕訣則是「千萬不要請家人到現場！因為你會坐不住」。

想要參加比賽其實很簡單，規則是每一位參賽選手都需要待在大會指定的大樹下，且躺著不起身，只要堅持至場內只剩最後一位參賽選手，就是冠軍。主辦單位規定，比賽過程中選手是不能起身上廁所的，只有在躺滿8小時後，才能獲得一次方便的機會，如果真的忍不了，就只能放棄比賽。

主辦單位還補充，去年的冠軍紀錄為117個小時，至今無人能突破，歡迎各位拿著電腦或是手機等消遣物品前來挑戰。

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