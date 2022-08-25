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美方情資：俄羅斯欲控制烏克蘭占領區　最快本週辦假公投

▲▼在烏克蘭俄羅斯控制的Chornobaivka村，烏克蘭與俄羅斯衝突期間，俄羅斯和蘇聯時代的旗幟在二戰紀念碑上展示。（圖／路透）

▲烏克蘭與俄羅斯衝突期間，俄羅斯和蘇聯時代的旗幟在二戰紀念碑上展示。（圖／路透）

中央社

美國白宮一名高階官員今天表示，俄羅斯最快本週將在其侵占的烏克蘭領土宣布舉行公投，以正式取得這些地區的控制權。

法新社報導，白宮國安發言人柯比（John Kirby）表示，美方獲悉俄國政府指示官員開始準備於赫松州（Kherson）、頓內茨克州（Donetsk）、盧甘斯克州（Luhansk）、札波羅熱州（Zaporizhzhia）及烏國第2大城哈爾科夫市（Kharkiv）舉行假公投。

柯比說：「公投可能將於幾天或幾週後舉行。事實上，我們將在本週末前看到俄國發布第一個或多個公告。他們顯然在烏克蘭境內難以取得任何領土進展，因此試圖藉由這種虛假的政治手段來達到目的。」

柯比宣稱，遭俄國吞併的地區中，來自烏克蘭人的支持極少。

他說：「我們預期俄國將試圖操縱公投結果，謊稱烏克蘭人民想要投奔俄國。及時呼籲並反擊這種假訊息至關重要。」

▲▼在烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克地區的 Chaplyne，俄羅斯對烏克蘭的襲擊仍在繼續。（圖／路透）

▲在烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克地區的Chaplyne，俄羅斯的襲擊仍在繼續。（圖／路透）

俄羅斯2014年吞併克里米亞（Crimea）地區數週後，莫斯科當局曾舉行公投，據稱表明當地人投奔俄羅斯的意願。

柯比表示，美國情報部門指出，占領烏國地區的俄國官員擔心當地民眾不會參與公投。

柯比補充說，俄國為此正在計劃「權宜之計」來證明成功，但並未提供任何細節。

他說：「俄國官員自己也知道，他們的所作所為將缺乏合法性，就算是公投也無法反映民意。美國和國際社會已經非常清楚，任何試圖控制烏克蘭主權領土的手段都不會被視為合法行為。」

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