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柬埔寨人蛇滲入原民社區！　BBC曝「青少年自願詐騙心酸內幕」

記者葉睿涵／編譯

台灣民眾捲入柬埔寨詐騙案一事持續延燒，儘管政府與民間團體赴柬救人的新聞廣受矚目，但也有人抨擊政府不該大費心力，拯救警覺心不夠的「豬仔」。持續為「豬仔」提供援助的台灣立委伍麗華，和哈佛訪問學者簡永達，最近接受BBC採訪時表示，人口販賣在台灣未平，甚至滲入原住民社群中，還曝光了這些受害青年的被騙過程與悲慘遭遇。

▲刑事局駐外聯絡官21日深夜順利從泰國救回遭拘禁在柬埔寨的5名台灣民眾。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台灣有多位國人遭詐騙後受困柬埔寨，所幸在警方與多人的努力下，救出了部分人士，下同。（圖／記者張君豪翻攝）

據BBC報導，出身原住民家庭的伍麗華，至今已協助約20名被騙原住民青年回台，然而前來向她求救的訊息仍未間斷，而這些受害原青的年紀，大多介於18至35歲。伍麗華告訴BBC，原住民部落環境相對單純，加上原住民多數對人友愛信任，因此非常容易成為人蛇集團的下手目標。

伍麗華解釋，她手邊的個案多數都是在7月份的畢業季被騙往柬埔寨，「不少原住民青年都會唱歌跳舞，因此人蛇集團多半會透過他們的朋友，來社區招募他們到國外表演賺錢，而這些青年為了賺點錢幫補家用或還債，就跟著去了柬埔寨。她也透露，有一名男子為了替罹癌的妻子賺取醫藥費，才決定赴柬工作，沒想到卻因此落入騙局，連自己本身的心臟病的藥都拿不到」。

▲刑事局駐外聯絡官21日深夜順利從泰國救回遭拘禁在柬埔寨的5名台灣民眾。（圖／記者張君豪翻攝）

她補充道，「有些個案是妹妹先到柬埔寨去『工作』，發現被騙後打電話來求救，結果哥哥過去救妹妹，也困在了當地回不來。」伍麗華認為，人蛇集團有計劃地在原住民社區尋找可以拐騙的年輕族人，「這是典型的人口販賣，將目標鎖定在原住民社區，用技巧拐騙年輕人，這和幾十年前不少原民離鄉背井到遠洋漁船工作，最後被騙錢、推下海，或是在大城市被拐賣一樣」。

伍麗華的團隊迄今已協助近20人返台，但柬埔寨當地仍有不少國人還在等待救援，「其實能夠解約的通常是工作表現不好、詐騙技巧很差的人。有個案就是因為一個人都騙不到，結果就比較容易被放走，反而是那些『工作』表現良好，或是升上幹部的人就很難獲救。援救工作的重點之一，就是要跟對方協商『解約金』，但解約費用從數千到上萬美金都有，協商金額常常難以討價還價」。

▲刑事局駐外聯絡官21日深夜順利從泰國救回遭拘禁在柬埔寨的5名台灣民眾。（圖／記者張君豪翻攝）

雖然伍麗華及許多民間團體強調將人救回來是第一要務，但台灣輿論也出現不同聲音。有民眾批評這些被救回來的年輕人，多數是在離台前就知道自己要去柬國從事詐欺，甚至許多人有黑道背景，因此質疑政府及民間耗費心力拯救他們的必要性。然而，美國哈佛大學費正清中國研究中心的訪問學者簡永達卻認為，探討台灣社會底層家庭的青少年為何涉入詐騙行業才是解決問題的根本。

他透露，有青少年雖是自願到柬埔寨詐騙，但他們也是因為涉世不深，家境又十分清貧甚至負債，想要為家裡解決困難，所以才走上這條不歸路。簡永達解釋，他接觸過的許多青少年，多數一直在貧窮線下掙扎，而且他們的工作都是高工時的低薪非正職勞動，很難在職涯上累積經驗當跳板，也很容易中斷，他們很難靠這些工作脫離貧窮，所以才會鋌而走險去做詐騙或其他高觸法風險的工作。

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