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飛機上「這地方」比廁所還要髒？　空姐曝：從來沒清過

@flightbae.b Want to know the dirtiest surface on aircrafts? #dailytraveltips #airporttiktok #travelhacks #traveltiktok #flightbae #traveltok #flightattendant #flightattendantstories #cabincrewstories ♬ original sound - Flight Bae B!

記者吳美依／綜合報導

美國空服員布蘭妲（Brenda Orelus）表示，飛機上最髒的地方就是座椅後方的置物袋，因為清潔人員只會把垃圾或遺留物品取出，但除非有人嘔吐，或者流出黏糊糊的東西，否則根本不會清潔，「所有細菌都聚集在這裡」，可能比坐墊、托盤，以及定期消毒的廁所還要髒。

▲▼ 飛機,機位,機票,航空。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲一名空姐認為，機上最髒的地方是座椅後方的置物袋。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

網友們看完這部TikTok影片後，震驚留言，「我都把手機放在那裡欸！」、「我發誓再也不碰置物袋了。」其他人也紛紛表示，曾看過同機乘客把各種奇怪的東西放進去，包括吃剩的食物、用過的衛生紙甚至髒掉的尿布。

不過，2名自稱清潔人員的網友給出不同說法，其中一人表示，「每架飛機都會有2個團隊，一個團隊處理垃圾、使用吸塵器，另一個團隊對每個座位深度清潔。」另一人則說，這一切取決於工作時間長短，大型飛機通常需要清潔1.5小時，但若遇上特殊情況，必須在更短時間內完成，就可能跳過置物袋。

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