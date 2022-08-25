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金正恩超怕「斬首作戰」！疑在辦公室附近挖鑿新地道　讓敵方混淆

▲▼金正恩8至10日召開勞動黨全員會議。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩對於美國的「斬首作戰」怕極了，疑似因此擴張地下通道作為防備。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近年軍事動向頻繁，不僅經常試射各種類型的導彈，甚至還計畫進行第7次核試驗，追求將核武輕型化。不過隨著北韓提升核武作戰能力，對於國家所面臨可能來自於美國核武威脅的危機意識也愈加提升；美國智庫發現，金正恩位於平壤的辦公室附近正在進行大型工程，疑似在挖掘避難用的地下通道。

根據韓媒《中央日報》，美國智庫史汀生中心的客座研究員麥登（Michael Madden）近日透過商業衛星Google Earth今年5月拍攝的平壤衛星影像進行分析，在整理成一份報告書後，於21日投稿至《北緯38度》（38 North）的「北韓領導層觀察」（Leadership watch）。

報告指出，金正恩位於首都平壤市中心的辦公室（15號官邸）附近開始興建許多高級建築、或是進行擴充地下連絡網絡的大規模工程，而周圍正是朝鮮勞動黨總部大樓與菁英階層的居住地。

▲▼金正恩辦公室「15號官邸」附近的西城大街出現大型車輛頻繁出入的痕跡。（圖／翻攝自Google Earth）

▲金正恩辦公室「15號官邸」附近的西城大街出現大型車輛頻繁出入的痕跡。（圖／翻攝自Google Earth）

特別是通往官邸15號的西城大街，在西城大街北側約243公尺處的保安園區前地下設施入口道路，開始有大型車輛頻繁進出的跡象。研究員麥登表示，「這可能是（當局正在進行）大規模挖鑿作業。金正恩從辦公室鄰近地帶出入時多半會利用地下隧道或地下道路，該保安園區是地下網絡（underground network）的地面總部。」

麥登推測，「這些建設工地，有可能是為了擴張、或是用來改善地下網絡。」

對此，南韓峨山政策研究院副研究委員梁旭（양욱，音譯）表示，「北韓為了考慮能應付來自敵對勢力的核武攻擊、包括斬首作戰在內，因此目前正追求將所有核心設施地下化；而北韓越是追求強化核武戰力，這種傾向恐怕只會日益明顯。」

從衛星相片來看，朝鮮勞動黨總部附近正在興建多棟的高級建築，做為菁英階層的宴會場所或住宅，而距離金正恩15號官邸不遠的蒼光山園區內，也出現疑似今年5月完工的共9棟高級建築與護衛司令部的相關大樓。

麥登解釋，「這可能是北韓在擔憂美國、南韓等敵軍特戰部隊展開斬首作戰突襲，才決定興建的建築物，目的是為了讓敵方混淆金正恩的藏身處。」

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