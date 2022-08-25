史詩級洪水狂襲巴基斯坦！已逾900死、數千人斷糧　政府求國際救援

▲巴基斯坦正面臨暴雨和洪水襲擊，造成國內有逾900人喪命，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

正面臨第8次季風雨週期的巴基斯坦，今夏已多次遭暴雨和洪水襲擊，導致該國有至少903人失去性命，而其中還有326人為兒童。巴基斯坦氣候變遷部長蕾曼（Sherry Rehman）表示，這場「人道主義災難」已造成該國有成千上萬人流離失所、沒有食物，呼籲國際給予救援來應對水患。

綜合CNN與印媒報導，聯合國人道主義事務協調辦公室（OCHA）指出，自6月中旬以來，巴基斯坦已有230萬人受到猛烈的季風、強降雨和洪水影響，而巴基斯坦東南部的信德省（Sindh）和西南部的俾路支省（Balochistan）是「人員和基礎設施受影響最嚴重的2個省份」。

數據顯示，當地有逾9.5萬座建築損毀、50.4萬頭牲畜死亡、多條道路與橋樑被毀，導致上千萬人無家可歸，面臨斷糧危機，而且當地的通訊和交通也全數被斷。蕾曼表示，儘管巴基斯坦每年都會面臨季風雨週期，但今年的情況卻比往年更糟，「沒有任何城市能在短時間內應付這麼多的水量」，更將此次降雨比喻為聖經中的「大洪水」。

▲巴基斯坦氣候變遷部長蕾曼將此次降雨比喻為聖經中的「大洪水」。（圖／翻攝自Sherry Rehman官網）

巴基斯坦災害管理局指出，當地上個月的降雨量比過去30年的平均水平高出了133%，而且氣象局預計，該國還會面臨更多的暴雨和洪水，而新一輪季風雨最快將在本週末降臨。當局在緊急關閉受影響地區的學校後，呼籲國際迅速給予救援，以幫助該國政府進行洪水救援、恢復與重建受損基礎設施。