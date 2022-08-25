點餐發現男童受虐！女店員靠「一張紙條」救人　繼父被判終身監禁

▲多虧女店員幫忙，成功解救受虐男童。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州女店員卡華路(Flaviane Carvalho)在快餐店工作時，懷疑一名11歲男童遭36歲繼父威爾森(Timothy Lee Wilson)虐待，她不動聲色偷偷用紙條詢問對方狀況，男童看到後安靜點了點頭，讓她立即報警，成功解救這名受虐男童。

男子威爾森去年6月被控虐待兒童、使用武器嚴重虐童、忽視兒童與非法監禁等罪，並於本月24日被正式判處多項無期徒刑。事件起因於去年1月時，威爾森帶著全家人前去餐廳，然而卻只有沒有幫11歲男童點餐，引發女店員卡華路注意。

卡華路表示，她看到男童眉間有一道很大的傷痕，眼睛附近還有瘀傷，感覺對方遭到虐待，便偷偷在紙條上寫下「你需要幫助嗎？還好嗎」，並避開威爾森視線只給男童看到，果然男童點頭便立即報警。

警方調查發現，威爾森長期虐待男童，男童被單獨關在家中一個小房間中，不能與媽媽、弟弟等其他家人接觸，還常常被要求做嚴格的體能訓練，並找到金鐵棍、手銬等多樣用來虐待他的工具，母親則對這些惡行都視而不見。

警方大讚卡華路，如果沒有她的幫忙，等到男童被人發現時很有可能已經被謀殺。如今威爾森終於被判刑，卡華路欣慰表示，她後來有與男童保持聯絡，對方現在過得很好，很開心正義終於獲得伸張。