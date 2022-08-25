傳莫斯科將辦偽公投！　美控俄試圖操控選舉「吞併烏被佔領土地」

▲美國國安會的柯比聲稱，莫斯科已指示其官員舉辦「偽公投」，以吞併烏克蘭被佔領的土地。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯在2014年吞併克里米亞（Crimea）後，美國情報機構近日透露，莫斯科正打算故技重施，在俄軍所佔領的烏克蘭地區舉行公投，謊稱烏克蘭公民希望加入俄羅斯，以吞併該國在烏克蘭佔領的土地。

綜合外媒報導，美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）指出，有情報顯示，俄羅斯已指示其官員舉辦「偽公投」，以吞併該國在烏克蘭佔領的土地，而相關消息最快將在本週末前發布。

法新社指出，如今俄羅斯已開始在被佔領地區發起俄國化行動，包括為當地居民發放俄羅斯護照，而莫斯科在札波羅熱扶植的行政官員也曾在8月初宣布，當地人民很快將迎來脫離烏克蘭的公投。

柯比公開點名，可能舉行「偽公投」的地區，包括了哈爾科夫（Kharkiv）、赫爾松（Kherson）、扎波羅熱（Zaporizhzhia），以及烏克蘭親俄分離地區頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）。

美國預計，俄羅斯會操控公投結果，謊稱被佔領地區的烏克蘭公民希望加入俄羅斯，不過柯比表示，美國與國際社會都非常清楚，任何控制烏克蘭主權領土的企圖都將被視為非法舉動。