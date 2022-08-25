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社會 社會焦點 保障人權

2警滿身血慘死！家屬怒：廢死有看到嗎？聯盟發聲明回應了

記者陳韻如、劉昌松／台北報導

台南市勇警曹瑞傑、凃明誠慘死惡嫌林信吾刀下，事件曝光震驚全台！立法院長游錫堃25日上午前往殯儀館慰問，其中涂明誠的姊姊在面對大批媒體時，忍不住情緒哭吼，「廢死都滾去18層地獄」、「有看到2人死這麼慘嗎？」。對此，廢死聯盟稍早發出聲明回應了。

▲▼游錫堃慰問殉職警家屬，被問廢死議題皺眉沉重回應。（圖／攝影中心攝，下同）

▲凃員二姊強調，每個人都有人權，被害人也有人權，家屬實在沒有辦法接受凃、曹2員死得那麼慘。（圖／攝影中心攝）

游錫堃今上午前往靈堂慰問殉職員警家屬，而凃明誠大姊在面對大批媒體訪問時，情緒失控哭吼，要記者發揮第四權，監督這件事的後續發展，另外也要法務部長、矯正署長「不要再講輕飄飄的官場文章」，談及兩名員警慘死荒郊野外時，更一度崩潰痛哭，游錫堃見狀趕緊安撫，要凃姊冷靜下來，外界才知道她的訴求。

凃姊在整理情緒過後表示，「這一句話是我代表受害遺屬的心情講的，代替每個晚上流眼淚睡不著的受害遺屬說」，接著再次悲憤怒吼，「XXX的廢死團體，都給我滾去18層地獄。」

▲▼游錫堃慰問殉職警家屬，被問廢死議題皺眉沉重回應。（圖／攝影中心攝，下同）

此外，凃姊還表示，家屬看到弟弟負傷還奮勇抵抗，以致死於非命，在家屬立場上來看，有必要嗎？值得嗎？廢死團體看到了嗎？2名員警的年輕生命嘠然而止，家屬邊看新聞報導邊掉淚，尤其是一張行車紀錄器洩出的照片，兇嫌勒住她弟弟的脖子，她弟弟負傷滿身是血，還奮勇抵抗，兇嫌勒脖子還在笑。

凃姊憤怒說道，弟弟只是去上班，當天她還在家看見弟弟在洗床單，但沒多久就接到噩耗，趕到醫院時弟弟已躺在停屍間，「每個人都有人權，被害人也有人權，弟弟也有人權，家屬實在沒辦法接受死得那麼慘，死於非命！」

廢死議題近日因為殺警案再度掀起議論，而對於凃姊的怒吼，廢死聯盟稍早也發出聲明回應，「我們並不會在當下發表評論，原因是，在案件發生的當下，我們和大家一樣並不了解全貌，因此冒然的發言，對於案件後續的處理並不會有任何的幫助」。

廢死聯盟還提到，「今早媒體報導受害員警家屬『要廢死聯盟滾去十八層地獄』，我們可以想像家屬的憤怒情緒，也尊重他們的發言，但我們無意增添家屬的心理負擔，所以不會對此做出回應。我們認為，受害者家屬表達悲傷與憤怒時，同感悲憤的社會大眾與媒體應該給予家屬尊重，讓他們有充分的時間和空間去面對失去親人的傷痛、處理相關事務，盡量提供支持。」

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