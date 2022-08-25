日警察廳廳長「認有疏失」請辭！安倍遭暗殺　奈良縣警多人被懲戒

記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三7月在奈良演說時遭人暗殺身亡，警察廳25日下午召開記者會發表事件調查報告書，坦承維安計畫的確有疏失，且未配置適當的保安人員，導致安倍的後方維安出現漏洞。警察廳長中村格則在記者會上宣布請辭。此外，奈良縣警方也將對警備部與奈良西警署多名幹部祭出處分。

根據《朝日電視台》報導，安倍晉三遭暗殺後，負責維安的特警被質疑有疏失，警察廳25日召開記者會並公開調查報告書。報告書指出，事件發生主因為後方維安出現空白。根據調查，自民黨幹事長茂木敏充6月25日曾經在相同地點進行街頭演說，而奈良縣警方所提出的安倍演說維安計畫則是與前者幾乎相同，僅增派幾名警察官到場。

當時安倍晉三後方的維安人員僅配備1人，但該名特警卻被要求不只要觀察後方，還要查看前方的情況，這樣的指示也被認為是造成維安出現漏洞的原因之一。

▲▼警察廳坦言，維安有漏洞。（圖／路透）

對此，警察廳長中村格則在記者會上宣布，他本人已經向國家公安委員會提出辭呈。他坦言，「從結果看來，警察廳的做法出現問題，作為警察廳長官的我需要負起很大責任。」中村格2021年9月才上任，沒想到不到1年就因安倍暗殺事件引咎下台。

根據《每日新聞》報導，奈良縣警方25日也以維安計畫與維安情況出現漏洞為由，向奈良縣警察本部警備部與奈良西警署的多名幹部祭出懲戒處分。

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