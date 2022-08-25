無視警告牌…她帶狗穿越農田　遭「牛群踩踏」倒臥血泊亡

▲女子遛狗結果遭牛群踩踏身亡。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）



記者張方瑀／綜合報導

英國一名女子日前帶著家中的狗出門散步時，無視當地農夫立起的警告牌，直接穿越牛群聚集的農田，結果惹怒了帶著小牛的母牛，當場遭牛群踩死，救難人員抵達現場時，她全身是血且傷勢非常嚴重，緊急送醫後仍宣告不治。

根據《每日星報》報導，英國西薩塞克斯郡（West Sussex）一名55歲婦人22日帶著家中的狗到比林赫斯特村（Billingshurst）附近散步，結果經過一處牛群聚集的農田時，疑似不小心惹怒了帶著小牛的母牛，直接遭到牛群踩踏身亡。

現場目擊者表示，這名婦女當時走到農田中間，距離人行道有一段距離，當救難人員趕到時，只見她全身是血倒在地上，傷勢非常嚴重。婦女的姐姐趕到現場後表示，自己是在家中滑臉書的時候，看到有附近居民po文表示撿到她家的狗，而她又連繫不上妹妹，才急忙跑出來尋找。

婦女的友人說，「想到她是被牛踩死的就覺得很可怕，她非常愛動物，對所有動物都非常溫柔，甚至是一名素食主義者。」現場民眾表示，農夫在田邊放了非常多的警告牌，上面寫著「帶著小牛的母牛非常危險，帶狗散步時請不要穿越此處」，沒想到依舊發生憾事。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》